67'lik Adnan Oktar! Esra Erol'da böylesi daha önce görülmedi: Genç kızlarla cinsel ilişkiye girebilmek için aracı buldu! İşte o kirli pazarlık...

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda her hafta farklı ve konuklar yer alıyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa 23 yaşındaki genç bir kadın olan Fadime'nin anlattıkları damga vurdu. 67 yaşındaki Sebati Dinç'ten hamile olduğunu ve kandırıldığını iddia ederek Esra Erol'a başvurdu. Program ilerledikçe olayla ilgili mide bulandıran detaylar ortaya çıktı. Sebati Bey'in cinsel ilişkiye girebileceği genç kız bulması için bir kişiye 20 bin lira para ödediği iddiası herkesi hayrete düşürdü. İddiaların odağındaki kişi yayına bağlanarak bakın kirli pazarlığı nasıl anlattı... İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o anlar...
ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bugün de izleyicileri ekran başına kilitledi.
23 yaşındaki genç bir kadın olan Fadime Çil, 67 yaşındaki Sebati Dinç'ten hamile olduğunu ve kandırıldığını iddia ederek Esra Erol'a başvurdu.