Esra Erol çıldırdı I 67 yaşındaki adamın yaptıkları Adnan Oktar'ı hatırlattı! Genç kızlarla cinsel ilişkiye girmek için bakın ne yapıyormuş...

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda her hafta farklı ve konuklar yer alıyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa 23 yaşındaki genç bir kadın olan Fadime'nin anlattıkları damga vurdu. 67 yaşındaki Sebati Dinç'ten hamile olduğunu ve kandırıldığını iddia ederek Esra Erol'a başvurdu. Program ilerledikçe olayla ilgili mide bulandıran detaylar ortaya çıktı. Bakın 67 yaşındaki adam genç kızlarla cinsel ilişkiye girebilmek için ne yapıyormuş... İşte detaylar...