Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik ile ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı duyurdu! Canlı yayında gözaltına alındılar

Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında ele alınan Hasan Hüseyin Çelik kaybı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 15 Kasım 2023'ten bu yana haber alınamayan Hasan Hüseyin Çelik'in eşi Seher, eşinin akıbetinden endişe etmediğini ve eşinin geleceğini düşündüğünü o yüzden rahat olduğunu söylemişti. Ancak Müge Anlı, bugün olayın eşinin sandığı kadar basit bir olay olmadığını tüm detayları ile ortaya koydu.

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Anlı, olayla ilgili açıklamasında, "Bu araç 60 bin TL'ye el değiştirmiş. Araba hiç paraya satılıyor. Çok üzgünüm eşiniz ortada yok. Zaten sahibi Seher Hanım olduğu için yani bir satış yok. Demek ne için aldılarsa artık araba böyle kendi aralarında gidiyor. Fakat adamcağız ortada yok. Hasan Hüseyin'in elinden bu arabayı kim aldı? Asıl mevzu o biz satış kısmını konuşuyoruz" dedi. Kızı Şerife'nin 'Babama bir şey yapmışlar mı?' sorusuna Anlı, "bence yapmışlar. Şu an bilmiyorum ama öyle düşünüyorum" ifadelerini kullandı.