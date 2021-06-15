Müge Anlı'da 'evlerden ırak' dedirten olay! Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu... 'Komşunun internetini bağlarken tanıştık'

Müge Anlı'da 'evlerden ırak' dedirten olay! Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu 47 yaşındaki Cesur Bölükbaşı... Eşi Sevda Bölükbaşı tarafından sık sık şiddet görüp bıçaklandığı iddia edilen kayıp Cesur Bölükbaşı'nın ailesi, genç adamı bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Kaybından karısının sorumlu tutulduğu Bölükbaşı'nın canlı yayına bağlanan sevgilisi ise ilişkilerini inkar etmeyerek, "Cesur'la komşunun internetini bağlarken tanıştık. Dini sohbetler ediyorduk. Dertleşiyorduk." dedi. Karısından şiddet gördüğü için kaybolduğu iddia edilen kayıp koca Cesur Bölükbaşı bulundu. Bölükbaşı'nın 'internet bağlarken tanıştık' diyen sevgilisi Sevilay ise sözleriyle Müge Anlı'yı çileden çıkarttı. İşte Müge Anlı'da bugün (15 Haziran 2021) yaşananlar...

15.06.2021 11:31 - Son Güncelleme: 15.06.2021 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





