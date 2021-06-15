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Müge Anlı'da 'evlerden ırak' dedirten olay! Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu... 'Komşunun internetini bağlarken tanıştık'

Müge Anlı'da 'evlerden ırak' dedirten olay! Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu 47 yaşındaki Cesur Bölükbaşı... Eşi Sevda Bölükbaşı tarafından sık sık şiddet görüp bıçaklandığı iddia edilen kayıp Cesur Bölükbaşı'nın ailesi, genç adamı bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Kaybından karısının sorumlu tutulduğu Bölükbaşı'nın canlı yayına bağlanan sevgilisi ise ilişkilerini inkar etmeyerek, "Cesur'la komşunun internetini bağlarken tanıştık. Dini sohbetler ediyorduk. Dertleşiyorduk." dedi. Karısından şiddet gördüğü için kaybolduğu iddia edilen kayıp koca Cesur Bölükbaşı bulundu. Bölükbaşı'nın 'internet bağlarken tanıştık' diyen sevgilisi Sevilay ise sözleriyle Müge Anlı'yı çileden çıkarttı. İşte Müge Anlı'da bugün (15 Haziran 2021) yaşananlar...

15.06.2021 11:31 - Son Güncelleme: 15.06.2021 11:43
Müge Anlı'da 'evlerden ırak' dedirten olay! Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu... 'Komşunun internetini bağlarken tanıştık'

MÜGE ANLI'DA 'EVLERDEN IRAK' DEDİRTEN OLAY!

Karısından şiddet gördüğü için kaybolan Cesur Bölükbaşı hem izleyiciyi hem de Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.

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Müge Anlı'da 'evlerden ırak' dedirten olay! Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu... 'Komşunun internetini bağlarken tanıştık'

Kocaeli Gebze'de ailesiyle birlikte yaşayan 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı, 8 Haziran'da ortadan kayboldu. Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen kayıp adamın ailesi, günlerdir haber alamadığı Bölükbaşı'nı bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.
Cesur Bölükbaşı'nın vaat edip satın alamadığı ev ve araba nedeniyle eşi tarafından sık sık şiddet görüp hatta bıçaklandığını iddia eden ailesi, genç adamın kaybından eşini sorumlu tutuyordu.

Müge Anlı'da 'evlerden ırak' dedirten olay! Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu... 'Komşunun internetini bağlarken tanıştık'

Bir haftadır kayıp olan Cesur Bölükbaşı bulundu. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Cesur Bey, eve dönmek istemediğini ve boşanmak istediğini ifade etti.

Müge Anlı'da 'evlerden ırak' dedirten olay! Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu... 'Komşunun internetini bağlarken tanıştık'

14 Haziran 2021 Pazartesi günü canlı yayına bağlanan ve 'Komşunun internetini bağlarken tanıştık' diyen Sevilay Hanım ise canlı yayında sözleriyle herkesi çileden çıkarttı.

Müge Anlı'da 'evlerden ırak' dedirten olay! Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu... 'Komşunun internetini bağlarken tanıştık'

DEFALARCA BAŞKA KADINLA YAKALADI
Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflar karşılıklı olarak birbirlerini suçlarken kocasının kaybolduğunu dahi ailesine haber vermeyen Sevda Bölükbaşı ise kocasına şiddet uyguladığı iddialarını reddetti.