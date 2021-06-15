Hasımlığın kitabını yazmıştı! Defteri dürüldü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki macerası noktalanıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz efsane bir sezon finali bölümüyle yaz tatiline giriyor. Sezon finali bölümünde Kimsesiz Doğan'ı öldüren Savaş ve Volkan'dan yaptıklarının hesapları tek tek sorulacak. Yolda İlyas'a pusu kurup onu öldürmeye çalışan ve Doğan Baba'nın katili olan Volkan karakterinin defteri bu akşam dürülecek. O anlarda ise İshak'ın "Çatışmaya mı hasretsin Volkan?" sözleri dikkat çekecek. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam yayınlanacak olan 199. bölümünde Savaş karakterine hayat veren Hakkı Ergök ve Volkan karakterine hayat veren Erdinç Gülener diziye veda eden isimlerden olacak.
Hasımlığın kitabını yazmıştı! Defteri dürüldü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki macerası noktalanıyor. Salı akşamlarının en çok izlenen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam sezon finali yapıyor. Heyecanın dorukta olacağı bölümde Kimsesiz Doğan'ın intikamı alınıyor. Doğan'ı pusuya düşürerek katleden Volkan ve Savaş'ın sonu geliyor. Volkan ve Savaş karakterleriyle diziye damgasını vuran Erdinç Gülener ve Hakkı Ergök bu akşam yayınlanacak bölümde diziye veda eden isimlerden olacak.