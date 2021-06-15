Hasımlığın kitabını yazmıştı! Defteri dürüldü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki macerası noktalanıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz efsane bir sezon finali bölümüyle yaz tatiline giriyor. Sezon finali bölümünde Kimsesiz Doğan'ı öldüren Savaş ve Volkan'dan yaptıklarının hesapları tek tek sorulacak. Yolda İlyas'a pusu kurup onu öldürmeye çalışan ve Doğan Baba'nın katili olan Volkan karakterinin defteri bu akşam dürülecek. O anlarda ise İshak'ın "Çatışmaya mı hasretsin Volkan?" sözleri dikkat çekecek. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam yayınlanacak olan 199. bölümünde Savaş karakterine hayat veren Hakkı Ergök ve Volkan karakterine hayat veren Erdinç Gülener diziye veda eden isimlerden olacak.

15.06.2021 17:30 - Son Güncelleme: 15.06.2021 17:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





