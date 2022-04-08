’Sonunu düşünen kahraman olamaz!’ Ciğerleri sızlatan vedasıyla bilinen Süleyman Çakır’ın bugün 18. ölüm yıldönümü! İşte Kurtlar Vadisi Çakır’ın efsane sözleri ve sahneleri!

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterlerinden Süleyman Çakır, ölüm yıl dönümünde sosyal medyada gündem oldu. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri, 18 yıl önce senaryo gereği hayatını kaybetmişti. Dizinin ana karakteri, ölümünün 18'inci yılında Twitter'da sevenleri tarafından anılıyor. Kaynarca da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hayranlarına teşekkür etti. Biz de haberimizde Kurtlar Vadisi Çakır'ın efsane sözlerine ve ölümüne dair detaylara yer verdik...