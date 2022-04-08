'Sonunu düşünen kahraman olamaz!' Ciğerleri sızlatan vedasıyla bilinen Süleyman Çakır'ın bugün 18. ölüm yıldönümü! İşte Kurtlar Vadisi Çakır'ın efsane sözleri ve sahneleri!
Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Süleyman Çakır, bu sene de ölüm yıldönümünde unutulmadı. Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Süleyman Çakır karakteri 18 yıl önce bugün dizide senaryo gereği vefat etmişti. Ölüm sahnesiyle tüm Türkiye'yi hüzne boğan Çakır için cenaze namazı kıldırılmış, mevlit okutulmuş ve gazeteler aracılığıyla başsağlığu dileklerinde bulunulmuştu. Bu yıl da gelenek bozulmadı Twitter'da Süleyman Çakır trend listesinde ilk sırada yerini aldı. Çakır'ın "Hayatta edindiğim tecrübeler yediğim kazıkların toplamıdır.", "Sonunu düşünen kahraman olamaz", "Yaşamak için yalvarmadık, ölmek için de yalvarmayız!" gibi sözleri adeta dillere pelesenk olmuş durumda. İşte Kurtlar Vadisi Çakır'ın efsane sözleri ve sahneleri!
Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterlerinden Süleyman Çakır, ölüm yıl dönümünde sosyal medyada gündem oldu. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri, 18 yıl önce senaryo gereği hayatını kaybetmişti. Dizinin ana karakteri, ölümünün 18'inci yılında Twitter'da sevenleri tarafından anılıyor. Kaynarca da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hayranlarına teşekkür etti. Biz de haberimizde Kurtlar Vadisi Çakır'ın efsane sözlerine ve ölümüne dair detaylara yer verdik...
Türk televizyon tarihe damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi konuşulmaya devam ediyor. 2003 yılında ilk bölümüyle ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizinin başrollerinde birbirinden ünlü isimler yer aldı.
Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 43. bölümde vurulan ve 45. bölümde vefat eden Süleyman Çakır ölümünün ardından anılmaya devam ediyor.
Her yıl 8 Nisan'da yas tutan sevenleri Süleyman Çakır'ı paylaşımlarıyla anıyor. Bu yıl da gelenek bozulmadı Twitter'da Süleyman Çakır trend listesinde ilk sırada yerini aldı.
Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Oktay Kaynarca, 'Süleyman Çakırın 18'inci ölüm yıldönümünde unutmayan, unutturmayan sevenlerine baş sağlığı, rahmetliye Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerini kullandı.
Ölümü sonrası geniş bir izleyici kitlesi tarafından yası tutulan Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir.