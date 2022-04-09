“Hakim” dizisi 2.bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! Gerçekler su yüzüne çıkıyor Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşıyor
atv'nin iddialı dizisi "Hakim" Pazartesi akşamı 2.bölümü ile ekranlara geliyor! Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır. İşte Hakim dizisinin 2. bölümünde milyonları ekranlara kilitleyecek gelişmeler...
09.04.2022 11:32 - Son Güncelleme: 09.04.2022 11:35