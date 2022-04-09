RAMAZAN İMSAKİYE
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“Hakim” dizisi 2.bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! Gerçekler su yüzüne çıkıyor Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşıyor

atv'nin iddialı dizisi "Hakim" Pazartesi akşamı 2.bölümü ile ekranlara geliyor! Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır. İşte Hakim dizisinin 2. bölümünde milyonları ekranlara kilitleyecek gelişmeler...

09.04.2022 11:32 - Son Güncelleme: 09.04.2022 11:35
“Hakim” dizisi 2.bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! Gerçekler su yüzüne çıkıyor Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşıyor

Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
“Hakim” dizisi 2.bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! Gerçekler su yüzüne çıkıyor Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşıyor

Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.

“Hakim” dizisi 2.bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! Gerçekler su yüzüne çıkıyor Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşıyor

Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışırken, Ozan ise kendi başına hareket eder.

“Hakim” dizisi 2.bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! Gerçekler su yüzüne çıkıyor Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşıyor

Babasından gizli, öldürdüğü gencin mezarına gider.

“Hakim” dizisi 2.bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! Gerçekler su yüzüne çıkıyor Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşıyor

Mezarda karşılaştığı kişi Ozan'ın hayatını değiştirecektir...

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