SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Kurtulamayacaklarını anlayınca... 312 saat sonra Eşmi Akıncı ahırda bulundu o isimleri verdi
Müge Anlı'da aranan Eşmi Akıncı'dan son dakika haberi geldi.Kaybının 13. gününde tam da umutların kesildiği sırada Eşmi Akıncı'dan sevindiren haber geldi. Karaman'ın Ermenek İlçesine bağlı Güneyyurt Beldesi'nde kaybolan Eşmi Akıncı, halasının ahırında bulundu. Sağlık kontrolleri yapılan Eşmi Akıncı kaçırıldığını söyledi, iki kişinin adını verdi. Müge Anlı canlı yayınında o isme gözaltı gerçekleşti. İşte detaylar...
16.05.2023 11:36 - Son Güncelleme: 17.05.2023 13:56
Müge Anlı'dan kurtulamayacaklarını anlayınca bıraktılar... 312 saat sonra mucize ve gözaltılar birlikte geldi. Eşmi Akıncı sağ olarak bulundu.
52 yaşındaki Eşmi Akıncı'dan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirerek kayıp ihbarında bulundu.
Karaman'da ki evinden kaybolan Eşmi Akıncı, annesi ile birlikte kendi evine yakın kuzenine gitmişti.