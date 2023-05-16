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SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Kurtulamayacaklarını anlayınca... 312 saat sonra Eşmi Akıncı ahırda bulundu o isimleri verdi

Müge Anlı'da aranan Eşmi Akıncı'dan son dakika haberi geldi.Kaybının 13. gününde tam da umutların kesildiği sırada Eşmi Akıncı'dan sevindiren haber geldi. Karaman'ın Ermenek İlçesine bağlı Güneyyurt Beldesi'nde kaybolan Eşmi Akıncı, halasının ahırında bulundu. Sağlık kontrolleri yapılan Eşmi Akıncı kaçırıldığını söyledi, iki kişinin adını verdi. Müge Anlı canlı yayınında o isme gözaltı gerçekleşti. İşte detaylar...

takvim.com.tr
16.05.2023 11:36 - Son Güncelleme: 17.05.2023 13:56
SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Kurtulamayacaklarını anlayınca bıraktılar! 312 saat sonra Eşmi Akıncı ahırda bulundu o isimleri verdi’

Müge Anlı'dan kurtulamayacaklarını anlayınca bıraktılar... 312 saat sonra mucize ve gözaltılar birlikte geldi. Eşmi Akıncı sağ olarak bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Kurtulamayacaklarını anlayınca bıraktılar! 312 saat sonra Eşmi Akıncı ahırda bulundu o isimleri verdi’

52 yaşındaki Eşmi Akıncı kaybının 13. gününde bulundu.

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Kurtulamayacaklarını anlayınca bıraktılar! 312 saat sonra Eşmi Akıncı ahırda bulundu o isimleri verdi’

52 yaşındaki Eşmi Akıncı'dan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Kurtulamayacaklarını anlayınca bıraktılar! 312 saat sonra Eşmi Akıncı ahırda bulundu o isimleri verdi’

Ortadan kaybolan Akıncı'yı bulmak için Jandarma, AFAD ve belde halkı seferber oldu.

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Kurtulamayacaklarını anlayınca bıraktılar! 312 saat sonra Eşmi Akıncı ahırda bulundu o isimleri verdi’

Karaman'da ki evinden kaybolan Eşmi Akıncı, annesi ile birlikte kendi evine yakın kuzenine gitmişti.

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