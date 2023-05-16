’Sonunda Kayıkçı’yı bulduk!’ Herkes Ozan Akbaba mı Gürkan Uygun mu derken meğer Behram... Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kayıkçı’sı içerden biri çıktı!

ATV'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölüm fragmanı yayındı. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen fenomen dizide şu sıralar Kayıkçı'nın kim olduğu araştırılıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın paylaştığı diziden yeni kesitler geldi. Peki Kayıkçı kim çıktı? İşte 31. bölüm fragmanı ve Kayıkçı hakkında şoke eden detaylar! ''Sonunda Kayıkçı'yı bulduk!''