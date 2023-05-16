'Sonunda Kayıkçı'yı bulduk!' Herkes Ozan Akbaba mı Gürkan Uygun mu derken meğer Behram... Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kayıkçı'sı içerden biri çıktı!
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 32. bölümü 16 Mayıs Salı günü ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Ekranların fenomen dizisi yeni bölümüyle merakla beklenirken sosyal medyada Kayıkçı'nın kim olduğu hakkında yorumlar yapılmaya devam ediyor. Kimi Ozan Akbaba, kimi Gürkan Uygun çıkacak derken içerden birinin çıkacağı da söylentiler arasında. İşte detaylar...
16.05.2023 09:05 - Son Güncelleme: 16.05.2023 09:05
ATV'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölüm fragmanı yayındı. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen fenomen dizide şu sıralar Kayıkçı'nın kim olduğu araştırılıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın paylaştığı diziden yeni kesitler geldi. Peki Kayıkçı kim çıktı? İşte 31. bölüm fragmanı ve Kayıkçı hakkında şoke eden detaylar! ''Sonunda Kayıkçı'yı bulduk!''
Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi hakkında sosyal medyada yorumlar gelmeye devam ediyor.