Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Gerçek hikaye' dediği Yalı Çapkını dizisi Orhan'ın babalığı üvey çıktı! Meğer Ferit... Yalı Çapkını'nda büyük sır ifşa oldu!
Evet, Yalı Çapkını dizisinin 32. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ferit karakteri, garson kılığına girerek Suna'nın düğününe sızıyor. Bu olay, yeni bölüm için büyük bir merak uyandırıyor. İzleyicilerin Ferit'in düğün sırasında ne yapacağını ve nasıl bir gelişme yaşanacağını merakla beklediği anlaşılıyor. Yeni bölümün nasıl ilerleyeceği ve karakterlerin neler yapacağı konusunda heyecan dolu anlar bizleri bekliyor. Dizinin yeni bölümünü izleyerek bu gelişmeleri takip etmek mümkün olacak.
17.05.2023 11:56 - Son Güncelleme: 17.05.2023 11:56
Yalı Çapkını'nda büyük sır ifşa oldua! Gülseren Budayıcoğlu'nun 'Gerçek hikaye' dediği Yalı Çapkını dizisi Orhan'ın babalığı üvey çıktı! Meğer Ferit'in babası Orhan değilmiş! Sosyal medyada ortaya atılan iddialar az buz değil! Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Buçe Buse Kahraman, Gülçin Santırcıoğlu, Çetin Tekindor'un paylaştığı diziden yeni fragman geldi. O detay izleyenleri şoke etti.