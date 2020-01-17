Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son hali şaşırttı! Hem oğlu hem de kendisi...

Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son hali şaşırttı! Hem oğlu hem de kendisi... Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Aliş karakteriyle akıllara kazınan genç oyuncu Seyit Karabulut, son haliyle şaşırttı. Evlenip, bir çocuk sahibi olan Seyit Karabulut'un oğlu da sevimliliği ile herkesin dikkatini çekiyor. Cennet Mahallesi dizisinde Aliş karakterini canlandıran oyuncu Seyit Karabulut, 1 Ocak 1994 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trakyalıdır. Eğitimine İstanbul'da devam ederken 2004 yılında Cennet Mahallesi dizisine çocuk oyuncu olarak dizi kadrosuna dahil oldu.

17.01.2020 09:25 - Son Güncelleme: 17.01.2020 09:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





