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Haberler Televizyon SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında açıkladı: 'Necla - Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü?' Çifte cinayetin faili kim? Yeni gözaltılar var

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında açıkladı: 'Necla - Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü?' Çifte cinayetin faili kim? Yeni gözaltılar var

Son dakika haberini Müge Anlı canlı yayında açıkladı. 'Necla - Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü?' Çifte cinayetin faili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce konuşulan Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Akılalmaz cinayetle ilgili 7 kişi daha gözaltına alındı. Necla ve Metin Büyükşen'i kim neden öldürdü? O gece neler yaşandı? İşte köyde 'aşk cinayeti' olarak konuşulan Büyükşen çifti cinayetinde son dakika gelişmeleri...

25.03.2022 11:12 - Son Güncelleme: 25.03.2022 11:41
SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında açıkladı: ’Necla - Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü?’ Çifte cinayetin faili kim? Yeni gözaltılar var

'NECLA - METİN BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?'

Müge Anlı canlı yayında açıkladı; 'Necla - Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü?' Çifte cinayetin faili kim? Büyükşen cinayetinde yeni gözaltılar var...

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SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında açıkladı: ’Necla - Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü?’ Çifte cinayetin faili kim? Yeni gözaltılar var

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında açıkladı: ’Necla - Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü?’ Çifte cinayetin faili kim? Yeni gözaltılar var

Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında açıkladı: ’Necla - Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü?’ Çifte cinayetin faili kim? Yeni gözaltılar var

Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı.

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında açıkladı: ’Necla - Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü?’ Çifte cinayetin faili kim? Yeni gözaltılar var

Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı.

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