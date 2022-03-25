SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında açıkladı: 'Necla - Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü?' Çifte cinayetin faili kim? Yeni gözaltılar var
Son dakika haberini Müge Anlı canlı yayında açıkladı. 'Necla - Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü?' Çifte cinayetin faili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce konuşulan Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Akılalmaz cinayetle ilgili 7 kişi daha gözaltına alındı. Necla ve Metin Büyükşen'i kim neden öldürdü? O gece neler yaşandı? İşte köyde 'aşk cinayeti' olarak konuşulan Büyükşen çifti cinayetinde son dakika gelişmeleri...
25.03.2022 11:12 - Son Güncelleme: 25.03.2022 11:41
'NECLA - METİN BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?'
Müge Anlı canlı yayında açıkladı; 'Necla - Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü?' Çifte cinayetin faili kim? Büyükşen cinayetinde yeni gözaltılar var...
Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.
Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı.