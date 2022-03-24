Müge Anlı’daki Dursun Zehir’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Torun Kerim Bekar’ın arkadaşı 169 gün sonra itiraf etti yer gösterdi, katil...

DURSUN ZEHİR'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Kerim'in telefonuna bakıldı. Sık görüşülen iki kişinin biri Rize, diğeri Ankara olarak tespit edildi. Ankara'daki arkadaşının Dursun Zehir'in kaybolduğu tarihte Rize'de olduğu tespit edildi.