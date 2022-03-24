Müge Anlı'daki Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Torun Kerim Bekar'ın arkadaşı 169 gün sonra itiraf etti yer gösterdi, katil...
Müge Anlı'daki Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Torun Kerim Bekar'ın arkadaşı itiraf etti yer gösterdi. 71 yaşındaki Dursun Zehir'in öldürüldüğü 169 gün sonra netleşti. Şüphelerin odağındaki torun Kerim Bekar, arkadaşından gelen itiraf üzerine gözaltına alındı. Peki, Dursun Zehir'in katili kim? Trabzon - Rize yolu arasında sırra kadem basan yaşlı adamı kim öldürdü? Torunun dedesinin cinayetiyle nasıl bir bağlantısı var? Yasin Şanal ve Enes Günyüzlü isimleri Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında Kerim'in arkadaşı Miraç tarafından bahsedilmişti. Ortaya çıkan gerçekler Türkiye'yi ekran başına kilitledi. İşte son dakika Müge Anlı'nın açıklamaları...
24.03.2022 10:42 - Son Güncelleme: 24.03.2022 11:10
DURSUN ZEHİR CİNAYETİ!
Müge Anlı'daki Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Torun Kerim Bekar'ın arkadaşı 169 gün sonra itiraf etti yer gösterdi. Dursun Zehir'in katili kim?
TORUNUN İNTERNET KAFEDEN ARKADAŞLARI
169 gündür aydır kayıp olarak aranan Dursun Zehir'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheli konuşmaları sonucu yakın takibe alınan Dursun Zehir'in torunu Kerim'in arkadaşları gözaltına alındı.
Dursun Zehir'i öldürdükleri şüphesiyle gözaltında tutulan arkadaşlar ile ilgili durum henüz netleşmedi.
DURSUN ZEHİR'İ KİM ÖLDÜRDÜ?
Kerim'in telefonuna bakıldı. Sık görüşülen iki kişinin biri Rize, diğeri Ankara olarak tespit edildi. Ankara'daki arkadaşının Dursun Zehir'in kaybolduğu tarihte Rize'de olduğu tespit edildi.