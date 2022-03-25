Müge Anlı canlı yayınında öldürüldüğü ortaya çıkmıştı... Cesedi aranan Dursun Zehir'in ölümünde dikkatli bir izleyiciden çarpıcı detay!
Müge Anlı canlı yayınında öldürüldüğü ortaya çıkmıştı... Cesedi aranan Dursun Zehir'in ölümünde dikkatli bir izleyiciden çarpıcı detay geldi. 71 yaşındaki Dursun Zehir'in öldürüldüğü 169 gün sonra netleşti. Şüphelerin odağındaki torun Kerim Bekar, arkadaşından gelen itiraf üzerine gözaltına alındı. Peki, Dursun Zehir'in katili kim? Trabzon - Rize yolu arasında sırra kadem basan yaşlı adamın cesedi Rize'deki 'Kız Kalesi'nin çevresinde balık adamlar tarafından su altı çalışmaları başlatıldı. Bu sırada Müge Anlı canlı yayınına bağlanan dikkatli bir izleyicinin dikkat çektiği detay akıllarda soru işareti oluşturdu. Dursun Zehir cinayetinde Yasin Şanal, Enes Günyüzlü ve torun Kerim Bekar gözaltında!
25.03.2022 12:46 - Son Güncelleme: 25.03.2022 13:21
Müge Anlı canlı yayınında öldürüldüğü ortaya çıkmıştı... Cesedi aranan Dursun Zehir'in ölümünde dikkatli bir izleyiciden çarpıcı detay geldi.
DURSUN ZEHİR'İN KATİLİ KİM?
Müge Anlı'da aranan Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Torun Kerim Bekar'ın arkadaşı 169 gün sonra itiraf etti, yer gösterdi.
TORUNUN İNTERNET KAFEDEN ARKADAŞLARI
169 gündür aydır kayıp olarak aranan Dursun Zehir'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheli konuşmaları sonucu yakın takibe alınan Dursun Zehir'in torunu Kerim'in arkadaşları gözaltına alındı.
Dursun Zehir'i öldürdükleri şüphesiyle gözaltında tutulan arkadaşlar ile ilgili durum henüz netleşmedi.