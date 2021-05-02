Son bölümün ardından bomba fragman! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı yayınlandı! "Kendimi annesi gibi hissetmiyorum"

Sımsıcak hikâyesi ile Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Kardeşlerim, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiriyor.10 bölümde 1 Milyon aboneyi geçerek büyük bir başarı elde eden dizinin yapımını NGM, yapımcılığını Nazlı Heptürk üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci oturuyor.