Son bölümün ardından bomba fragman! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı yayınlandı! "Kendimi annesi gibi hissetmiyorum"
Son bölümün ardından bomba fragman! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı yayınlandı! "Kendimi Ömer'in annesi gibi hissetmiyorum" sözleriyle dikkat çeken Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölüm büyük bir merakla bekleniyor. İşte yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiren, sımsıcak hikâyesi ile Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı...
02.05.2021 10:48
- Son Güncelleme: 02.05.2021 10:51
Sımsıcak hikâyesi ile Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Kardeşlerim, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiriyor.10 bölümde 1 Milyon aboneyi geçerek büyük bir başarı elde eden dizinin yapımını NGM, yapımcılığını Nazlı Heptürk üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci oturuyor.