RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Son bölümün ardından bomba fragman! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı yayınlandı! "Kendimi annesi gibi hissetmiyorum"

Son bölümün ardından bomba fragman! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı yayınlandı! "Kendimi Ömer'in annesi gibi hissetmiyorum" sözleriyle dikkat çeken Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölüm büyük bir merakla bekleniyor. İşte yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiren, sımsıcak hikâyesi ile Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı...

02.05.2021 10:48 - Son Güncelleme: 02.05.2021 10:51
Son bölümün ardından bomba fragman! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Kendimi annesi gibi hissetmiyorum

Sımsıcak hikâyesi ile Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Kardeşlerim, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiriyor.10 bölümde 1 Milyon aboneyi geçerek büyük bir başarı elde eden dizinin yapımını NGM, yapımcılığını Nazlı Heptürk üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci oturuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son bölümün ardından bomba fragman! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Kendimi annesi gibi hissetmiyorum

Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları Atv'de.

Son bölümün ardından bomba fragman! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Kendimi annesi gibi hissetmiyorum

KARDEŞLERİM 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar. Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir.

Son bölümün ardından bomba fragman! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Kendimi annesi gibi hissetmiyorum

Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.

Son bölümün ardından bomba fragman! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Kendimi annesi gibi hissetmiyorum

İŞTE KARDEŞLERİM 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI