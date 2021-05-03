İlk başrol oyuncusu değişti şimdi de günü! Vedasıyla adından söz ettirecek! Star TV dizisi meğer...
Başladığı günden bu yana Star TV'de heyecanla izlenen ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sefirin Kızı dizisi final iddialarıyla gündeme geldi. 2019 yılının Aralık ayında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sefirin Kızı dizisinde artık yolun sonuna gelindi. Star TV'nin fenomen dizisi için flaş karar verildi. Sefirin Kızı dizisinde ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Neslihan Atagül'ün hastalığı nedeniyle yerini Tuba Büyüküstün'e bıraktığı Sefirin Kızı dizisiyle ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Bilindiği üzere normalde pazartesi yayınlanan dizinin yayın günü de değiştirildi. Son olarak final iddialarını konuşulması da izleyicilerini üzen gelişmelerden oldu.
İlk başrol oyuncusu değişti şimdi de günü! Vedasıyla adından söz ettirecek! Star TV dizisi meğer... İlk olarak Sefirin Kızı dizisinden başrol oyuncusu Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeniyle ayrıldı. Yerine dizinin kadrosuna da Tuba Büyüküstün katıldı. Ardından bu hafta normalde pazartesi akşamları ekranlara gelen dizinin yayın günü salı olarak revize edildi. Şimdi Sefirin Kızı dizisinin final yapacağı iddiaları kulislerde konuşuluyor. Özellikle son dönemlerde Sefirin Kızı'nda ayrılık çanları aralıksız çalıyor. Bilindiği üzere Tuba Büyüküstün'ün gelişiyle dizide yeni bir dönem başlamıştı. Ortaya daha bomba bir iddia atıldı. Dizinin mayıs ya da haziran ayında final yapacağı iddia ediliyor.