İlk başrol oyuncusu değişti şimdi de günü! Vedasıyla adından söz ettirecek! Star TV dizisi meğer... İlk olarak Sefirin Kızı dizisinden başrol oyuncusu Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeniyle ayrıldı. Yerine dizinin kadrosuna da Tuba Büyüküstün katıldı. Ardından bu hafta normalde pazartesi akşamları ekranlara gelen dizinin yayın günü salı olarak revize edildi. Şimdi Sefirin Kızı dizisinin final yapacağı iddiaları kulislerde konuşuluyor. Özellikle son dönemlerde Sefirin Kızı'nda ayrılık çanları aralıksız çalıyor. Bilindiği üzere Tuba Büyüküstün'ün gelişiyle dizide yeni bir dönem başlamıştı. Ortaya daha bomba bir iddia atıldı. Dizinin mayıs ya da haziran ayında final yapacağı iddia ediliyor.