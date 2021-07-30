Sır perdesi aralanıyor! Baş Belası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Artık eminim, emniyette köstebek var!
Sır perdesi aralanıyor! Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Baş Belası 7. bölüm fragmanları heyecanı kat kat arttırdı. Meraklı bekleyiş öncesi art arda yayınlanan fragmanlarda Şahin'in emniyete dönmesi dikkat çekerken sır perdesinin yavaş yavaş aralandığı görüldü. Baş Belası 7. bölüm 2. fragmanına ise Şahin komiserin "Artık eminim, emniyette köstebek var!" sözleri damga vurdu. İşte Baş Belası 7. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...
Kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Eyüp Mert İlkıs'ın yer aldığı atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, yayınlanan son bölümü ile milyonları ekran başına kilitledi.
Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanlar ise heyecanı kat kat arttırdı. Peki Baş Belası 7. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...
BAŞ BELASI 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Emniyetten ayrılarak tek başına 'Şebeke'nin peşine düşen Şahin, kendisine kurulan tuzaktan kurtulsa da İpek'in kaçırıldığını öğrenir. Emniyeti işe karıştırmadan İpek'i kurtarmak için harekete geçen Şahin, İpek'in bıraktığı ipuçlarını takip ederek iz sürmeye başlar.