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Ayşe bombayı patlattı! Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Bizim Ferit ile evliliğimiz gerçek değil!

Ayşe bombayı patlattı! Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 4. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Hande'nin Ayşe'yle ilgili ulaştığı önemli bilgi sonrası tüm dengeler değişirken Antakya'ya gelen davetsiz misafir konağın altının üstüne getirdi. Soluksuz izlenen son bölümün ardından yayınlanan fragmanlarsa heyecanı kat kat arttırdı. Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanına ise Ayşe'nin evlilik itirafı damga vurdu. İşte Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

30.07.2021 19:55 - Son Güncelleme: 30.07.2021 20:02
Ayşe bombayı patlattı! Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Bizim Ferit ile evliliğimiz gerçek değil!

atv'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi Kalp Yarası, 2 Ağustos Pazartesi akşamı beşinci bölümüyle ekrana geliyor.

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Ayşe bombayı patlattı! Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Bizim Ferit ile evliliğimiz gerçek değil!

Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği reyting rekortmeni dizinin son bölümün etkisi ise hala devam ediyor. Peki reytinglerde birinci olmasının yanı sıra sosyal medyaya da damga vuran 4. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Ayşe bombayı patlattı! Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Bizim Ferit ile evliliğimiz gerçek değil!

KALP YARASI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.

Ayşe bombayı patlattı! Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Bizim Ferit ile evliliğimiz gerçek değil!

Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder. Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır.

Ayşe bombayı patlattı! Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Bizim Ferit ile evliliğimiz gerçek değil!

Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.