Akıllara durgunluk verecek veda! En sonunda bu da oldu! Masterchef hayranları şokta yeni rotası...
Survivor 2021'in final yapmasının hemen ardından ekranlara gelen MasterChef için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haftanın belirli günlerinde TV 8'de ekranlara gelen MasterChef programında yaşananlar seyirciler tarafından heyecanla izleniyor. Yarışmanın en dikkat çeken juri üyelerinden birisi de Mehmet Yalçınkaya. Mehmet Şef sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşım sonrası Mehmet Şef, MasterChef'ten ayrılıyor mu sorusu akıllara geldi. Ancak bu iddialar için henüz resmi bir açıklama gelmediğini de net bir şekilde belirtelim.
Akıllara durgunluk verecek veda! En sonunda bu da oldu! Masterchef hayranları şokta yeni rotası... TV 8 ekranlarında hafta içi ve hafta sonu yayınlanan ve jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef'te yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya yeni projesini açıkladı. Juri üyesi Yalçınkaya'nın projesini açıklaması sosyal medyada acaba MasterChef'ten ayrılıyor mu iddialarının gündeme getirilmesiyle sonuçlandı.
AYRILIK İDDİASI
Sosyal medya hesabından yeni projesini açıklayan Mehmet Yalçınkaya, Masterchef'ten ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.
Mehmet Yalçınkaya açıklamasında "Benim mesela, Masterchef Türkiye'ye girmem Acun Ilıcalı'nın bizzat müdahalesiyle gece 02.30'da olmuştur. Eğer Acun Ilıcalı o anda "Ya boş verin, neyi seyredeceğim" dese, ama tabii ki işte o anda jüri eksikliği var" demişti.