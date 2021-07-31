Akıllara durgunluk verecek veda! En sonunda bu da oldu! Masterchef hayranları şokta yeni rotası... TV 8 ekranlarında hafta içi ve hafta sonu yayınlanan ve jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef'te yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya yeni projesini açıkladı. Juri üyesi Yalçınkaya'nın projesini açıklaması sosyal medyada acaba MasterChef'ten ayrılıyor mu iddialarının gündeme getirilmesiyle sonuçlandı.