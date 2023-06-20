Sinirden eli ayağı titreyen Müge Anlı küplere bindi Milli Eğitim Bakanlığı ivedilikle devreye girdi! Karısını boşadı kendisinden 32 yaş küçük öğrencisiyle...

"BÖYLE ÖĞRETMEN YERİN DİBİNE BATSIN"

Ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Evlatlarının bulunması için çağrı yaptı. "Böyle öğretmen yerin dibine batsın" ifadelerini kullandı. Müge Anlı ise Begüm'e ulaştı. Anlı, bugünkü canlı yayına telefonla genç kıza, "Kızım ne işin var senin öğretmeninin yanında" diye dert yandı. Genç kızın cevapları ise milyonları şaşırttı.