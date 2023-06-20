Sinirden eli ayağı titreyen Müge Anlı küplere bindi Milli Eğitim Bakanlığı ivedilikle devreye girdi! Karısını boşadı kendisinden 32 yaş küçük öğrencisiyle...
Sinirden eli ayağı titreyen Müge Anlı küplere bindi Milli Eğitim Bakanlığı ivedilikle devreye girdi! 32 yaş küçük öğrencisiyle evlenen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. 18 yaşındaki Manisalı öğrencinin kendisinden 32 yaş büyük öğretmen ile kaçması gündeme bomba gibi düştü. Aile Müge Anlı'dan yardım istedi, o öğretmenle canlı yayında konuşan Müge Anlı duyduklar karşısında sinirlendi. "Utanmıyor musunuz siz beyefendi?" diyen Müge Anlı kısa bir süre içerisinde herkesin içine su serpen Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasını paylaştı.
20.06.2023 13:34 - Son Güncelleme: 20.06.2023 13:55
Sinirden eli ayağı titreyen Müge Anlı küplere bindi Milli Eğitim Bakanlığı ivedilikle devreye girdi! Karısını boşadı kendisinden 32 yaş küçük öğrencisiyle evlendi. Müge Anlı ve izleyicileri yaşananalar karşısında sinirlendi.
"BÖYLE ÖĞRETMEN YERİN DİBİNE BATSIN"
Ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Evlatlarının bulunması için çağrı yaptı. "Böyle öğretmen yerin dibine batsın" ifadelerini kullandı. Müge Anlı ise Begüm'e ulaştı. Anlı, bugünkü canlı yayına telefonla genç kıza, "Kızım ne işin var senin öğretmeninin yanında" diye dert yandı. Genç kızın cevapları ise milyonları şaşırttı.