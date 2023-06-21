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Müge Anlı ve Dostları’ndan 100 aşevi! Müge Anlı canlı yayında duygusal anlar yaşadı! “Desteğinizi biliyorum ve iyilikte yarışıyoruz”

Sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yardım eli tüm Türkiye'ye uzanıyor! Hafta içi her gün ATV ekranında izleyici ile buluşan Müge Anlı, "Bugün çok daha mutlu açtım programı" diyerek aşevi sayısının 100 adete ulaştığını açıkladı. İşte o anlar...

takvim.com.tr
21.06.2023 12:36 - Son Güncelleme: 21.06.2023 12:36
Müge Anlı ve Dostları’ndan 100 aşevi! Müge Anlı canlı yayında duygusal anlar yaşadı! “Desteğinizi biliyorum ve iyilikte yarışıyoruz”

Yaptığı her yayınla adından söz ettiren Müge Anlı, çözdüğü cinayet dosyaları ve bulduğu kayıpların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Bugünkü canlı yayında ise hem izleyicileri hem de stüdyodakileri heyecanlandırıp, duygusal anlar yaşatan bir sürpriz vardı.

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Müge Anlı ve Dostları’ndan 100 aşevi! Müge Anlı canlı yayında duygusal anlar yaşadı! “Desteğinizi biliyorum ve iyilikte yarışıyoruz”

İYİLİKTE YARIŞIYOR, DESTEĞİNİZLE BÜYÜYOR!
Müge Anlı, geçtiğimiz yıllarda Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisi gönderdiği 20 TL'lik smslerle yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevleri kurulmaya başlandı ve aşevleri bugüne kadar 3 Milyon kişiye ulaştı.

Müge Anlı ve Dostları’ndan 100 aşevi! Müge Anlı canlı yayında duygusal anlar yaşadı! “Desteğinizi biliyorum ve iyilikte yarışıyoruz”

Bugün ise bu aşevi sayısı tamı tamına 100 adete ulaşarak rekor kırdı. Bu güzel haberi izleyicilerle canlı yayında Kızılay Genel Başkanı Dr. İbrahim Altan ile birlikte paylaşan Müge Anlı şu sözlerle duygularını paylaştı:

"Bunlar siz izleyicilerimin eseri. Ben sadece aracıyım, bu alkışlar hayırseverlere ve yerine ulaştıran Kızılay çalışan ve gönüllülerine. Projede emeği geçen herkese iyi ki var. Yeni araçlarımızın hepsinin performansı çok daha yüksek güneş enerjisiyle çalışan çevreye dost.

Müge Anlı ve Dostları’ndan 100 aşevi! Müge Anlı canlı yayında duygusal anlar yaşadı! “Desteğinizi biliyorum ve iyilikte yarışıyoruz”

Dayanışmanın en güzel örneklerinden biri bu Mobil aşevlerimiz. Daha önce doğal afetlerle sarsılan birçok bölgemizde binlerce kişiye sıcak yemek dağıtmıştı. Öte yandan pandemi döneminde de Gaziantep'te yer alan yerleşik aşevi, evinden çıkamayan yaşlılarımızın kapısına kadar 3 öğün yemek götürmüştü.

Müge Anlı ve Dostları’ndan 100 aşevi! Müge Anlı canlı yayında duygusal anlar yaşadı! “Desteğinizi biliyorum ve iyilikte yarışıyoruz”

Müge Anlı ve dostları aşevleri bugüne kadar 3 Milyon kişiye ulaştı. Dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşattı. İhtiyaç duyulan her noktada Kızılay çalışanları kimi zaman afetzedelere aş götürdü kimi zamanda güzel etkinlikler yaptı."

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