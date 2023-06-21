Müge Anlı ve Dostları’ndan 100 aşevi! Müge Anlı canlı yayında duygusal anlar yaşadı! “Desteğinizi biliyorum ve iyilikte yarışıyoruz”

Bugün ise bu aşevi sayısı tamı tamına 100 adete ulaşarak rekor kırdı. Bu güzel haberi izleyicilerle canlı yayında Kızılay Genel Başkanı Dr. İbrahim Altan ile birlikte paylaşan Müge Anlı şu sözlerle duygularını paylaştı:

"Bunlar siz izleyicilerimin eseri. Ben sadece aracıyım, bu alkışlar hayırseverlere ve yerine ulaştıran Kızılay çalışan ve gönüllülerine. Projede emeği geçen herkese iyi ki var. Yeni araçlarımızın hepsinin performansı çok daha yüksek güneş enerjisiyle çalışan çevreye dost.