Müge Anlı ve Dostları’ndan 100 aşevi! Müge Anlı canlı yayında duygusal anlar yaşadı! “Desteğinizi biliyorum ve iyilikte yarışıyoruz”
Sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yardım eli tüm Türkiye'ye uzanıyor! Hafta içi her gün ATV ekranında izleyici ile buluşan Müge Anlı, "Bugün çok daha mutlu açtım programı" diyerek aşevi sayısının 100 adete ulaştığını açıkladı. İşte o anlar...
Yaptığı her yayınla adından söz ettiren Müge Anlı, çözdüğü cinayet dosyaları ve bulduğu kayıpların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Bugünkü canlı yayında ise hem izleyicileri hem de stüdyodakileri heyecanlandırıp, duygusal anlar yaşatan bir sürpriz vardı.
İYİLİKTE YARIŞIYOR, DESTEĞİNİZLE BÜYÜYOR!
Müge Anlı, geçtiğimiz yıllarda Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisi gönderdiği 20 TL'lik smslerle yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevleri kurulmaya başlandı ve aşevleri bugüne kadar 3 Milyon kişiye ulaştı.
Bugün ise bu aşevi sayısı tamı tamına 100 adete ulaşarak rekor kırdı. Bu güzel haberi izleyicilerle canlı yayında Kızılay Genel Başkanı Dr. İbrahim Altan ile birlikte paylaşan Müge Anlı şu sözlerle duygularını paylaştı:
"Bunlar siz izleyicilerimin eseri. Ben sadece aracıyım, bu alkışlar hayırseverlere ve yerine ulaştıran Kızılay çalışan ve gönüllülerine. Projede emeği geçen herkese iyi ki var. Yeni araçlarımızın hepsinin performansı çok daha yüksek güneş enerjisiyle çalışan çevreye dost.