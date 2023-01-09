SİNAN SARDOĞAN SON DAKİKA GELİŞMELER! Türkiye günlerdir Arife Gökçe kaybını konuşuyor. 17 Aralık şüpheli şekilde kaybolan 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe'den halen bir iz yok. Şüpheli Sinan Sardoğan Avcılar'da 2018 yılında A.A. isimli çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı. Bu noktada bugünkü Müge Anlı canlı yayınında neler olacağı merak ediliyor. Peki Sinan Sardoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? 9 Ocak Müge Anlı Sinan bugün yok mu, neden yok? Arife Gökçe olayı itiraf son durum! Mesajlar, videolar...