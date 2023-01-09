Sinan Sardoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? 9 Ocak Müge Anlı Sinan bugün yok mu, neden yok? Arife Gökçe olayı itiraf son durum! Mesajlar, videolar...
Müge Anlı'da gündeme gelen Arife Gökçe'nin kaybında Türkiye'nin yakından tanıdığı Sinan Sardoğan İstanbul'da bir çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında yeni gelişmeler yaşanırken bir yandan da 'Sinan Sardoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Sinan Sardoğan neden tutuklandı, cezavinde mi? Arife Gökçe bulundu mu, öldü mü? Müge Anlı Sinan Sardoğan olayı nedir, itiraf geldi mi?' sorularına yanıt aranıyor. Gözler 9 Ocak 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert programında! İşte konuya ilişkin merak edilenler...
SİNAN SARDOĞAN SON DAKİKA GELİŞMELER! Türkiye günlerdir Arife Gökçe kaybını konuşuyor. 17 Aralık şüpheli şekilde kaybolan 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe'den halen bir iz yok. Şüpheli Sinan Sardoğan Avcılar'da 2018 yılında A.A. isimli çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı. Bu noktada bugünkü Müge Anlı canlı yayınında neler olacağı merak ediliyor. Peki Sinan Sardoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? 9 Ocak Müge Anlı Sinan bugün yok mu, neden yok? Arife Gökçe olayı itiraf son durum! Mesajlar, videolar...
SİNAN SARDOĞAN SON DURUM!
64 yaşındaki Arife Gökçe'ye ve çok sayıda yaşlı kadına cinsel içerikli taciz mesajları atan Sinan Sardoğan 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
SİNAN SARDOĞAN NEDEN TUTUKLANDI?
Avcılar'da 2018 yılında meydana gelen olayda o dönemde 12 yaşında olan Suriye uyruklu A. A. cinsel istismara uğramıştı. Olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sinan Sardoğan gözaltına alındı.
Arife Gökçe olayının baş şüphelisi konumunda bulunan ve Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Sinan Sardoğan 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.