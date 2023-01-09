Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan neden tutuklandı ATV CANLI YAYININDA her detay gün yüzüne çıktı! Yüzleştirildiler: "Bana tecavüz eden bu"

"BANA TECAVÜZ EDEN BU"

"Yayından sonra da çok sayıda telefon aldık. Kadınlara olan tacizleri oldukça rahatsız edecek boyutta. 12- 13 yaşında Suriye uyruklu Avcılar bölgesinde tecavüze uğruyor, görüntüler bulunuyor polise başvurular oluyor ama şahıs tespit edilemiyor. Çocuk ailesi programı izlerken görüyor ve bana tecavüz eden adam bu diyor. Görüntüler var zaten elde."