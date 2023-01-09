Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan neden tutuklandı ATV CANLI YAYININDA her detay gün yüzüne çıktı! Yüzleştirildiler: "Bana tecavüz eden bu"
Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan neden tutuklandı merak ediliyor. Arife Gökçe'nin kaybıyla başlayıp sayısız ihbarla son bulan 'Sapık Sinan Sardoğan' olayında sona gelindi. Müge Anlı Atv canlı yayınında Sinan Sardoğan'ın cezaevine götürülme anından neden tutuklandığına her detayı tek tek açıkladı. İşte Tokat Almus'ta başlayan ve İstanbul Metris Kapalı T Tipi Cezaevi'nde sona eren Sinan Sardoğan'ın tutuklanma anı ve nedeni...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen konu günlerdir Türkiye gündeminden düşmüyor. 22 gündür kayıp olan Arife Gökçe olayında ortaya çıkan Sinan Sardoğan tutuklandı.
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Sinan Sardoğan'ın tutuklanması tüm Türkiye'ye rahat bir nefes aldırırken neden tutuklandığı da merak konusu oldu. Müge Anlı 9 Ocak ATV canlı yayınında her şeyi tek tek anlattı. İşte Müge Anlı'nın Sinan Sardoğan'ın tutuklanmasıyla ilgili açıklaması...
SİNAN SARDOĞAN'IN TUTUKLANMA ANI
"Bugün stüdyoda Sinan yok Metris T Tipi Kapalı Cezaevi'nde! Konuştukça işi pişkinliğe vurmaya başladı. Özellikle Arife Gökçe'nin ailesine karşı onları üzerine saldırtmak için mağduru oynamak derdindeydi. Onlar da kendilerine çok hakim olmaya çalıştılar tebrik ediyorum onları da. Neden peki cezaevinde şu an?"
Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan tutuklandı! Yüzleştirildiler: "Bana tecavüz eden bu"
"BANA TECAVÜZ EDEN BU"
"Yayından sonra da çok sayıda telefon aldık. Kadınlara olan tacizleri oldukça rahatsız edecek boyutta. 12- 13 yaşında Suriye uyruklu Avcılar bölgesinde tecavüze uğruyor, görüntüler bulunuyor polise başvurular oluyor ama şahıs tespit edilemiyor. Çocuk ailesi programı izlerken görüyor ve bana tecavüz eden adam bu diyor. Görüntüler var zaten elde."