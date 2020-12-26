Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi çekimlerinde büyük skandal! Çekimlerin yapıldığı fabrikada olay çıktı!
Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinin aksiyon sahnesinin çekimi için kiralanan su fabrikasında ortalık karıştı. Çekimlerin yapıldığı fabrikanın sahibi çekimlerden haberdar olmadığını ve çekim sırasında fabrikanın adeta harabeye döndüğünü beyan ederek dizinin yapımcısı Necati Akpınar'dan şikayetçi oldu. Fabrikasının talan edildiğini beyan eden mülk sahibi avukatı Hüseyin Oltan Karakol aracılığıyla Şile Cumhuriyet Başsavcılığına dizi yapımcısı Necati Akpınar ve Nihat K., hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte Ramo dizisi çekimlerinde yaşanan skandalın detayları.
Ramo'nun aksiyon sahnesi çekimi için kiraladıkları su fabrikasında izinsiz çekim yaptıkları iddia edildi. Dizi çekimi için Şile'de bulunan bir su fabrikasıyla görüşen yapım ekibi karşılarındaki muhattapla belirli bir miktar ücret üzerinde anlaşma yaptı. Şile'ye gelen set ekibi hazırlıklarının ardından bölüm çekimine başladı.