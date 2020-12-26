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Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi çekimlerinde büyük skandal! Çekimlerin yapıldığı fabrikada olay çıktı!

Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinin aksiyon sahnesinin çekimi için kiralanan su fabrikasında ortalık karıştı. Çekimlerin yapıldığı fabrikanın sahibi çekimlerden haberdar olmadığını ve çekim sırasında fabrikanın adeta harabeye döndüğünü beyan ederek dizinin yapımcısı Necati Akpınar'dan şikayetçi oldu. Fabrikasının talan edildiğini beyan eden mülk sahibi avukatı Hüseyin Oltan Karakol aracılığıyla Şile Cumhuriyet Başsavcılığına dizi yapımcısı Necati Akpınar ve Nihat K., hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte Ramo dizisi çekimlerinde yaşanan skandalın detayları.

26.12.2020 10:45 - Son Güncelleme: 26.12.2020 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





