Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Televizyon Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi çekimlerinde büyük skandal! Çekimlerin yapıldığı fabrikada olay çıktı!

Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi çekimlerinde büyük skandal! Çekimlerin yapıldığı fabrikada olay çıktı!

Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinin aksiyon sahnesinin çekimi için kiralanan su fabrikasında ortalık karıştı. Çekimlerin yapıldığı fabrikanın sahibi çekimlerden haberdar olmadığını ve çekim sırasında fabrikanın adeta harabeye döndüğünü beyan ederek dizinin yapımcısı Necati Akpınar'dan şikayetçi oldu. Fabrikasının talan edildiğini beyan eden mülk sahibi avukatı Hüseyin Oltan Karakol aracılığıyla Şile Cumhuriyet Başsavcılığına dizi yapımcısı Necati Akpınar ve Nihat K., hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte Ramo dizisi çekimlerinde yaşanan skandalın detayları.

Sabah
26.12.2020 10:45 - Son Güncelleme: 26.12.2020 10:45
Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi çekimlerinde büyük skandal! Çekimlerin yapıldığı fabrikada olay çıktı!

Ramo'nun aksiyon sahnesi çekimi için kiraladıkları su fabrikasında izinsiz çekim yaptıkları iddia edildi. Dizi çekimi için Şile'de bulunan bir su fabrikasıyla görüşen yapım ekibi karşılarındaki muhattapla belirli bir miktar ücret üzerinde anlaşma yaptı. Şile'ye gelen set ekibi hazırlıklarının ardından bölüm çekimine başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi çekimlerinde büyük skandal! Çekimlerin yapıldığı fabrikada olay çıktı!

FABRİKA SAHİBİNDEN HABERSİZ ÇEKİM YAPMIŞLAR
Çekilecek sahne, aksiyon sahnesi olduğu için fabrikanın çevresinde patlamalar meydana geldi. Çevreki vatandaşların sesler üzerine dizi çekimi olduğunu öğrenmesi üzerine durum fabrikanın asıl sahibi Süleyman S.'ye aktarıldı.

Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi çekimlerinde büyük skandal! Çekimlerin yapıldığı fabrikada olay çıktı!

Herahangi bir çekimden haberdar olmadığını ve kimseyle anlaşma yapmadığını söyleyen mülk sahibi, jandarmaya ihbarda bulundu.

Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi çekimlerinde büyük skandal! Çekimlerin yapıldığı fabrikada olay çıktı!

KİRACI OLDUĞU FABRİKAYI RAMO EKİBİNE KİRALAMIŞ
Şikayet üzerine olay yerine gelen jandarma güçleri set ekibine mülk sahibinin çekimden haberi olmadığını, haklarında şikayet olduğunu anlatarak ifadelerini almak istedi.

Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi çekimlerinde büyük skandal! Çekimlerin yapıldığı fabrikada olay çıktı!

Yapım ekibi, çekim için kendisini mülk sahibi olarak tanıtan Nihat K. ile anlaştıklarını ve bu nedenle çekim yaptıklarını anlatınca durum tekrar Süleyman Ü.'ye aktarıldı.

DİĞER GALERİLER