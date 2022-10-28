Duyanlar ayakta alkışladı! "Babalar oğluna bile yapmaz..." Masterchef Somer Şef Onur'a öyle bir teklif sundu ki..
Masterchef'in sevilen ismi Onur Biçim yarışmadan elendi. Hayallerine veda eden yarışmacı için ayrı bir kapı aralandı.
28.10.2022 09:13 - Son Güncelleme: 28.10.2022 09:13
Masterchef yarışması izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yarışmanın isimlerinden Onur Biçim ise geçtiğimiz gün elenmişti. Vedasıyla herkesi hüzünlendiren yarışmacıya Smer Şef'ten büyük bir teklif geldi. Masterchef Onur'un başına talih kuşu konarken Somer Şef is izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. İşte detaylar...
Potayı geçemeyen yarışmacı Onur Biçim izleyenlerin yanı sıra şeflerinde gönlünü kazanmış, Masterchef öğrencisi olarak nitelendirilmişti.
Onur Biçim elendikten sonra Somer Sivrioğlu'ndan bir teklif aldı. Sosyal medyada, Somer şef babalık yaptı yorumlarıyla gündeme gelen olayda, Onur Biçim'e bir iş teklifi sunduğu öğrenildi.