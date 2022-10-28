Duyanlar ayakta alkışladı! "Babalar oğluna bile yapmaz..." Masterchef Somer Şef Onur'a öyle bir teklif sundu ki..

Masterchef yarışması izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yarışmanın isimlerinden Onur Biçim ise geçtiğimiz gün elenmişti. Vedasıyla herkesi hüzünlendiren yarışmacıya Smer Şef'ten büyük bir teklif geldi. Masterchef Onur'un başına talih kuşu konarken Somer Şef is izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. İşte detaylar...