Ferit çocuk konusunda kararlı! Halis Ağa'nın ilk eşi HATTUÇ HALAYMIŞ! "Dede, torun birbirine çekmişler.."

Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma günü ekranlarda yer alacak diziyi hayranları iple çekiyor. Son bölümde yaşanan olayların ardından 6. bölümde neler olacağı en sık aratılanlar arasında uyer aldı. Ferit yine maçoluğundan kurtulamayarak Seyran'ı kıskanmaya devam ediyor. Halis Ağa ve Hattuç Hala cephesinde de işler iyice karıştı. İşte Yalı Çapkını 6. bölümde olacaklar...