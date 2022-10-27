Ferit çocuk konusunda kararlı! Halis Ağa'nın ilk eşi HATTUÇ HALAYMIŞ! "Dede, torun birbirine çekmişler.."
Yalı Çapkını 6. bölümde birbirinin boğazına yapıştılar! Yalı Çapknı dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Ferit'in Seyrana karşı olan kıskançlığı tüm hızıyla devam ederken ikili kendi aralarında yeni anlaşma yaptı. Bundan sonra Pelin ve Yusuf'u hayatlarından çıkaracaklarına dair birrbirlerine söz verdiler. Seyran'ın Pelin varsa Yusuf'ta var demesi Ferit'in gözünü korkuttu.
27.10.2022 19:51 - Son Güncelleme: 27.10.2022 19:51
Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma günü ekranlarda yer alacak diziyi hayranları iple çekiyor. Son bölümde yaşanan olayların ardından 6. bölümde neler olacağı en sık aratılanlar arasında uyer aldı. Ferit yine maçoluğundan kurtulamayarak Seyran'ı kıskanmaya devam ediyor. Halis Ağa ve Hattuç Hala cephesinde de işler iyice karıştı. İşte Yalı Çapkını 6. bölümde olacaklar...
Pelin'in Seyran'ın üzerine gitmesi üzerine Seyran'ın ablası Suna kardeşini korumak için Pelin'i tuvalette sıkıştırır. 'Seyran'ın olmayabilir ama benim ruhum varoş' diyerek Pelin'e haddini bildiren Suna izleyici tarafından lşimdiden alkış topladı.