Müge Anlı Mustafa İnce'nin fotoğraflarını ifşaladı! 50 milyonluk vurgunu yapan şahıs canlı yayında çileden çıkardı: "Benim tepemin tasını attırma"
Müge Anlı Mustafa İnce'nin fotoğraflarını ifşaladı! 50 milyonluk vurgunu yapan şahıs canlı yayında ünlü sunucuyu ve mağdur yüzlerce insanı çileden çıkardı. Müge Anlı Mustafa İnce isimli şahısın polis tarafından da arandığını belirteren ATV canlı yayınında, "Sen neden polise gitmiyorsun Mustafa Bey? Benim tepemin tasını attırma. Madem böyle yapıyorsun gayet de kanunen veriyorum bunu, verin fotoğrafını ekrana zaten polis de arıyor." dedi. İşte detaylar...
BİNBİR SURAT MUSTAFA İNCE'NİN FOTOĞRAFLARINI İFŞALADI
Müge Anlı Mustafa İnce'nin fotoğraflarını ifşaladı! 50 milyonluk vurgunu yapan şahıs canlı yayında çileden çıkardı.
Müge Anlı'dan yardım istemek için programa başvuran abla kardeş Tuğba ve Pınar, karşılarına çıkan kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia etmişti. Arkadaşının tanıştırdığı Mustafa İnce ile iki gün içinde sevgili olduklarını söyleyen Tuba, kendini esnaf olarak tanıtan Mustafa İnce'nin yağ sattığını, kar ortağı olmak için kendisini ikna ettiğini ve paralarını bu şekilde kaptırdıklarını anlattı.
Tuba ve Pınar kardeşler iki ay içinde 800 bin liraya yakın dolandırıldıklarını söylediler. "Onunla evleneceğimi sanmıştım" diyen Tuba Koçman, Mustafa İnce'nin kendisine "günlük 100 bin lira kazancı olduğunu" söylediğini ifade etti canlı yayında.
Tereddüt etmeden tüm birikimini sevgilisine veren makyöz Tuba Koçman, ilk etapta 23 bin lira gönderdiğini sonra kendisine 24 bin 300 TL olarak geri geldiğini söylemişti. Ablası Pınar'ı tanıştırdığını, ondan da 400 bin liraya yakın para aldığını ve haberi olmadığını anlattı. Canlı yayına gelen iki kardeş, iddia ettikleri kişiye seslendi. Canlı yayına gelen telefonlar sırasında, çoğu insanın bu şekilde dolandırıldığı ortaya çıktı.
25 Ekim Salı günkü yayında ise mağdurlar toplanıp ellerinde pankartlarla canlı yayına çıktı. İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar ise tek tek canlı yayına bağlanıp konuştu. Programa bağlanan mağdurlardan biri, "15 bin lira gönderdim"; bir diğeri ise, "Mustafa beni mart ayında 235 bin TL dolandırdı. dedi.