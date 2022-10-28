Müge Anlı Mustafa İnce'nin fotoğraflarını ifşaladı! 50 milyonluk vurgunu yapan şahıs canlı yayında çileden çıkardı: "Benim tepemin tasını attırma"

Müge Anlı'dan yardım istemek için programa başvuran abla kardeş Tuğba ve Pınar, karşılarına çıkan kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia etmişti. Arkadaşının tanıştırdığı Mustafa İnce ile iki gün içinde sevgili olduklarını söyleyen Tuba, kendini esnaf olarak tanıtan Mustafa İnce'nin yağ sattığını, kar ortağı olmak için kendisini ikna ettiğini ve paralarını bu şekilde kaptırdıklarını anlattı.