Seyran, Suna ve Gülgün'ün üzerindekilerinin ederi dudak uçuklattı! Yalı Çapkını'ndaki oyuncuların kıyafetleri ve fiyatlarına bakın!
Star'ın ilgi gören dizisi Yalı Çapkını her Cuma izleyicisiyle buluşuyor. OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı fenomen dizinin gerçek hikayeden uyarlanmış olması ilgiyi iyice arttırdı. Sevilen dizide oyuncuların giydikleri kıyafetler her haftaya damga vuruyor. Peki Seyran, Suna ve Gülgün'ün giydiği elbiseler oldukça dikkat çekiyor. İşte Yalı Çapkını dizisindeki oyuncuların kıyafetleri ve fiyatları...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 7. bölümüyle geçtiğimiz Cuma günü yayınlandı. Star'ın taze dizisi Yalı Çapkını oyuncu kadrosu ve hikayesi kadar oyuncuların üzerindeki takı ve kıyafetler de çok konuşuluyor. Oyuncuların kıyafetleri ve fiyatlarına bakın! Seyran, Suna ve Gülgün'ün üzerindekilerinin ederi dudak uçuklattı!
Yalı Çapkını oyuncularının kıyafetleri gündemde yer alıyor. Dizinin takipçileri Seyran başta olmak üzere Görgün ve Suna'nnın taktığı takı, gözlük ve elbiselerinin fiyatını merak ediyor.
Dizi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alıyor.