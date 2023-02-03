Kayıp Arife Gökçe’nin kocası Fikri Gökçe rest çekti: ’’İnşallah kemiğine kadar bulacağım...’’ Meğer... Müge Anlı Sinan Sardoğan olayında flaş açıklama!

Arife Gökçe olayında yaşanan flaş gelişme! Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Arife Gökçe'den aylardır haber alınamıyor. Fikri Gökçe'nin dikkat çeken çarpıcı açıklamaları, olayın perde arkasında başkasının olabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi. Tokat'ta yaşayan ailenin bir anda hayatlarının darma duman olması Müge Anlı'nın programında günlerce ele alınmıştı. Peki suçlu ya da katil kim? Arife Gökçe bulundu mu, öldü mü, yaşıyor mu? İşte Sinan Sardoğan ve Arife Gökçe olayında son durum...