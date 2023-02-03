Kayıp Arife Gökçe'nin kocası Fikri Gökçe rest çekti: ''İnşallah kemiğine kadar bulacağım...'' Meğer... Müge Anlı Sinan Sardoğan olayında flaş açıklama!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündeme Arife Gökçe ayında son durum merak edilirken, Fikri Gökçe'nin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Peki neler oluyor? İşte son durum.
Arife Gökçe olayında yaşanan flaş gelişme! Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Arife Gökçe'den aylardır haber alınamıyor. Fikri Gökçe'nin dikkat çeken çarpıcı açıklamaları, olayın perde arkasında başkasının olabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi. Tokat'ta yaşayan ailenin bir anda hayatlarının darma duman olması Müge Anlı'nın programında günlerce ele alınmıştı. Peki suçlu ya da katil kim? Arife Gökçe bulundu mu, öldü mü, yaşıyor mu? İşte Sinan Sardoğan ve Arife Gökçe olayında son durum...
Tokat'ta ailesiyle birlikte yaşayan 65 yaşındaki Arife Gökçe şüpheli şekilde ortadan kaybolmuştu. Müge Anlı'nın sunduğu programa çıkarak eşinin bulunması için yardım isteyen Fikri Gökçe'den yeni açıklamalar geldi.
Arife Gökçe'nin kaybında şüphelenilen isim Sinan Sardoğan geçtiğimiz haftalarda çocuğa cinsel istismardan tutuklanmıştı.
Fikri Gökçe, yaşlı kadınları taciz etmesiyle 7'den 70'e tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sapık Sinan lakaplı Sinan Sardoğan hakkında konuştu.