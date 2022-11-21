Müge Anlı'da aranan Erdal Sakız'ın cesedi bulundu o anlar kan dondurdu! Rüyasında arabasının içinde öldüğünü görmüştü kabusu gerçek oldu
Müge Anlı'da aranan Erdal Sakız'ın cesedi bulundu o anlar kan dondurdu! Rüyasında arabasının içinde öldüğünü görmüştü kabusu gerçek oldu. karasu'da esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki erdal sakız, 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Sakız'a ulaşamayan ailesi ve yakınları polise kayıp başvurusu yaptı. Kayıp adamın bulunması için çalışmalar başlatılırken yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Kaybının 10. gününde Erdal Sakız'ın cesedi bulundu.
21.11.2022 10:32 - Son Güncelleme: 21.11.2022 10:49
KABUSU GERÇEK OLDU
Müge Anlı'da aranan Erdal Sakız'ın cesedi bulundu o anlar kan dondurdu! Rüyasında arabasının içinde öldüğünü görmüştü kabusu gerçek oldu.
karasu'da esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Erdal Sakız, 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece şüpheli şekilde ortadan kayboldu.