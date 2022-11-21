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Müge Anlı'da aranan Erdal Sakız'ın cesedi bulundu o anlar kan dondurdu! Rüyasında arabasının içinde öldüğünü görmüştü kabusu gerçek oldu

Müge Anlı'da aranan Erdal Sakız'ın cesedi bulundu o anlar kan dondurdu! Rüyasında arabasının içinde öldüğünü görmüştü kabusu gerçek oldu. karasu'da esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki erdal sakız, 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Sakız'a ulaşamayan ailesi ve yakınları polise kayıp başvurusu yaptı. Kayıp adamın bulunması için çalışmalar başlatılırken yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Kaybının 10. gününde Erdal Sakız'ın cesedi bulundu.

21.11.2022 10:32 - Son Güncelleme: 21.11.2022 10:49
Müge Anlı’da aranan Erdal Sakız’ın cesedi bulundu o anlar kan dondurdu! Rüyasında arabasının içinde öldüğünü görmüştü kabusu gerçek oldu

KABUSU GERÇEK OLDU

Müge Anlı'da aranan Erdal Sakız'ın cesedi bulundu o anlar kan dondurdu! Rüyasında arabasının içinde öldüğünü görmüştü kabusu gerçek oldu.

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Müge Anlı’da aranan Erdal Sakız’ın cesedi bulundu o anlar kan dondurdu! Rüyasında arabasının içinde öldüğünü görmüştü kabusu gerçek oldu

karasu'da esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Erdal Sakız, 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece şüpheli şekilde ortadan kayboldu.

Müge Anlı’da aranan Erdal Sakız’ın cesedi bulundu o anlar kan dondurdu! Rüyasında arabasının içinde öldüğünü görmüştü kabusu gerçek oldu

Sakız'a ulaşamayan ailesi ve yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu ve ardından soluğu Müge Anlı stüdyosunda aldı.

Müge Anlı’da aranan Erdal Sakız’ın cesedi bulundu o anlar kan dondurdu! Rüyasında arabasının içinde öldüğünü görmüştü kabusu gerçek oldu

İlçede büfe işleten Erdal Sakız'ın cesedi Hendek Çamdağı'nda araç içinde bulunduğu öğrenildi.

Müge Anlı’da aranan Erdal Sakız’ın cesedi bulundu o anlar kan dondurdu! Rüyasında arabasının içinde öldüğünü görmüştü kabusu gerçek oldu

Müge Anlı şüpheli ölümle ilgili son dakika bilgisini ATV canlı yayınında aktardı.

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