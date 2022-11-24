Camdaki Kız Hayri'nin eşi ve çocukları ortaya çıktı! Cinsel ilişki yaşadıktan sonra... Gülseren Budayıcıoğlu 'hikaye gerçek' demişti!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri'nin eşi ve 2 çocuğunun olduğu ortaya çıkıyor. Her hafta ilgi ile izlenen fenomen dizinin gerçek bir hayat hikayesi olduğu açıklanmıştı. Nalan'nın Hayri ile cinsel birliktelik yaşaması herkesi şoke etti. 58. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla detaylar araştırılmaya başlandı. Evi terkeden Nalan Hayri'nin evine gidiyor. İkili yakınlaşırken Nalan bir darbe de Hayri'den yiyeceğini bilmiyor. İşte detaylar...