Seyran ablası Suna'ya her şeyi anlattı! Eski sevgilisi ortaya çıkan Seyran "Biz Feritle karı koca..." Yalı Çapkını'nda şoke eden itiraf!
Yalı Çapkını'nda şoke eden itiraf! Reyting rekorları kıran Yalı Çapkı'nı dizisi heyecanla takip ediliyor. Yusuf'un kapıya dayanmasının ardından Ferit ksıkançlık krizleri geçirirken Seyran ve ablası da sonunda yüzleşti. Ablasına yalan bir ilişkinin içinde olduğunu açıklayan Seyran göz yaşlarına boğluluyor. Ablası ise Ferit'in başkalarıyla hala ilişki içinde olmasına şaşırarak sinir krizi geçiriryor.
22.10.2022 11:05 - Son Güncelleme: 22.10.2022 11:05
Yalı Çapkını dizii nefes kesen yeni bölümüyle ekranalra geldi. Seyran'ın eski sevgilsiinin yalıya gelmesiyle ortalık karıştı. Ablasıyla Seyran arasındaki gerilim ise sonunda patlak verdi. Ferit'in Suna'ya önceden tanıştıklarını anlatmaısnın ardından Seyran ve Suna yüzleştiler. Seyran ise acı gerçeği ilk kez ablasıyla paylaştı. İşte detaylar...