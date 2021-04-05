Seyircisini derinden sarsacak karar! İpleri tamamen kopardı! İlerleyen tarihlerde...
Menajerimi Ara'da final kararı izleyicilerini üzeecek. Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin final yapıp yapmayacağı hayranlarının merak ettiği konulardan birisi olarak son dönemlerde karşımıza çıkıyordu. Kulislerde son konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia ediliyor. Ay Yapım imzalı dizinin gelecek sezon ekranlarda olup olmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Konu hakkında izleyiciler Star TV'den ve dizinin yapımcı şirketi Ay Yapım'dan yapılacak açıklamaya odaklandı.
Her pazar izleyicileri tarafından heyecanla izlenen Menajerimi Ara dizisiyle ilgili kulislerde konuşulanlar izleyicilerini şaşırtacak. Dizide yaşanan gelişmeler ve her bölüm diziye konuk olarak ünlü oyuncular izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar onlarca ünlü ismi kadrosunda ağırlayan ünlü diziyle ilgili final kararı alındığı konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan iddialara göre, Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon için onay alamadığı ve gelecek sezon ekranlarda yer almayacağı söylentiler arasındaki yerini aldı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken şimdi dizinin hayranları yapılacak açıklamayı merak etmeye başladı.