Seyircisini derinden sarsacak karar! İpleri tamamen kopardı! İlerleyen tarihlerde...

Her pazar izleyicileri tarafından heyecanla izlenen Menajerimi Ara dizisiyle ilgili kulislerde konuşulanlar izleyicilerini şaşırtacak. Dizide yaşanan gelişmeler ve her bölüm diziye konuk olarak ünlü oyuncular izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar onlarca ünlü ismi kadrosunda ağırlayan ünlü diziyle ilgili final kararı alındığı konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan iddialara göre, Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon için onay alamadığı ve gelecek sezon ekranlarda yer almayacağı söylentiler arasındaki yerini aldı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken şimdi dizinin hayranları yapılacak açıklamayı merak etmeye başladı.