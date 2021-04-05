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Seyircisini derinden sarsacak karar! İpleri tamamen kopardı! İlerleyen tarihlerde...

Menajerimi Ara'da final kararı izleyicilerini üzeecek. Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin final yapıp yapmayacağı hayranlarının merak ettiği konulardan birisi olarak son dönemlerde karşımıza çıkıyordu. Kulislerde son konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia ediliyor. Ay Yapım imzalı dizinin gelecek sezon ekranlarda olup olmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Konu hakkında izleyiciler Star TV'den ve dizinin yapımcı şirketi Ay Yapım'dan yapılacak açıklamaya odaklandı.

05.04.2021 07:28 - Son Güncelleme: 05.04.2021 07:28
Seyircisini derinden sarsacak karar! İpleri tamamen kopardı! İlerleyen tarihlerde...

Her pazar izleyicileri tarafından heyecanla izlenen Menajerimi Ara dizisiyle ilgili kulislerde konuşulanlar izleyicilerini şaşırtacak. Dizide yaşanan gelişmeler ve her bölüm diziye konuk olarak ünlü oyuncular izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar onlarca ünlü ismi kadrosunda ağırlayan ünlü diziyle ilgili final kararı alındığı konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan iddialara göre, Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon için onay alamadığı ve gelecek sezon ekranlarda yer almayacağı söylentiler arasındaki yerini aldı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken şimdi dizinin hayranları yapılacak açıklamayı merak etmeye başladı.

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Seyircisini derinden sarsacak karar! İpleri tamamen kopardı! İlerleyen tarihlerde...

FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kulislerde son konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia ediliyor.

Seyircisini derinden sarsacak karar! İpleri tamamen kopardı! İlerleyen tarihlerde...

Ay Yapım imzalı dizinin gelecek sezon ekranlarda olup olmayacağı konusunda heyecan sürüyor.

Seyircisini derinden sarsacak karar! İpleri tamamen kopardı! İlerleyen tarihlerde...

ÖZGE BORAK MENAJERİMİ ARA'DA!

Özge Borak, dizinin 30'uncu bölümünden itibaren oyuncu kadrosuna dahil olacak ve 'Ceyda' karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya başladı.

Seyircisini derinden sarsacak karar! İpleri tamamen kopardı! İlerleyen tarihlerde...

SEDEF AVCI MENAJERİMİ ARA DİZİSİNDE!

Son olarak Payitaht Abdülhamid'de Zeynep karakterine hayat veren ve ardından bir markanın reklam yüzü olan Sedef Avcı'nın konuk olarak dizinin kadrosunda yer aldı.