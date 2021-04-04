Çukur dizisine bomba transfer! Kırmızı Oda’dan ayrılan isim Çukur’da fırtınalar estirecek! Dengeler değişiyor…
Pazartesi akşamları severek izlenen Çukur dizisine bomba transfer heyecan yarattı. TV8'in ilgiyle izlenenen Kırmızı Oda dizisinden bir oyuncu Show TV'de yayınlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çukur dizisine katıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu transfer haberi gerçekleşirse dengelerin nasıl değişeceği de şimdiden merak konusu oldu. Peki Kırmızı Oda'dan ayrılan isim Çukur'da fırtınalar estirecek olan isim kim? Kırmızı Oda'daki başarılı oyunculuğu parmakla gösteriliyordu. İşte detaylar…
Pazartesi akşamları severek izlenen Çukur dizisine bomba transfer heyecan yarattı. TV8'in ilgiyle izlenenen Kırmızı Oda dizisinden bir oyuncu Show TV'de yayınlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çukur dizisine katıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu transfer haberi gerçekleşirse dengelerin nasıl değişeceği de şimdiden merak konusu oldu. Peki Kırmızı Oda'dan ayrılan isim Çukur'da fırtınalar estirecek olan isim kim? Kırmızı Oda'daki başarılı oyunculuğu parmakla gösteriliyordu. İşte detaylar…
Çukur dizisi kadrosuna yeni bir oyuncunun dahil olacağı haberi heyecanlandırdı. Sosyal media gündeminde çok konuşulan bu gelişmede Kırmızı Oda'da Sadi karakterine hayat veren ve ilgiyle izlenen Ekran Petekkaya'nın Çukur dizisine transfer olduğu yer aldı. Peki Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya Çukur dizisine gerçekten katıldı mı? Hangi bölümde ve ne zaman izlenebilecek. Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.