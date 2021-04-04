Çukur dizisine bomba transfer! Kırmızı Oda’dan ayrılan isim Çukur’da fırtınalar estirecek! Dengeler değişiyor…

Çukur dizisi kadrosuna yeni bir oyuncunun dahil olacağı haberi heyecanlandırdı. Sosyal media gündeminde çok konuşulan bu gelişmede Kırmızı Oda'da Sadi karakterine hayat veren ve ilgiyle izlenen Ekran Petekkaya'nın Çukur dizisine transfer olduğu yer aldı. Peki Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya Çukur dizisine gerçekten katıldı mı? Hangi bölümde ve ne zaman izlenebilecek. Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.