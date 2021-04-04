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Çukur dizisine bomba transfer! Kırmızı Oda’dan ayrılan isim Çukur’da fırtınalar estirecek! Dengeler değişiyor…

Pazartesi akşamları severek izlenen Çukur dizisine bomba transfer heyecan yarattı. TV8'in ilgiyle izlenenen Kırmızı Oda dizisinden bir oyuncu Show TV'de yayınlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çukur dizisine katıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu transfer haberi gerçekleşirse dengelerin nasıl değişeceği de şimdiden merak konusu oldu. Peki Kırmızı Oda'dan ayrılan isim Çukur'da fırtınalar estirecek olan isim kim? Kırmızı Oda'daki başarılı oyunculuğu parmakla gösteriliyordu. İşte detaylar…

04.04.2021 20:40 - Son Güncelleme: 04.04.2021 20:40
Çukur dizisine bomba transfer! Kırmızı Oda’dan ayrılan isim Çukur’da fırtınalar estirecek! Dengeler değişiyor…

Pazartesi akşamları severek izlenen Çukur dizisine bomba transfer heyecan yarattı. TV8'in ilgiyle izlenenen Kırmızı Oda dizisinden bir oyuncu Show TV'de yayınlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çukur dizisine katıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu transfer haberi gerçekleşirse dengelerin nasıl değişeceği de şimdiden merak konusu oldu. Peki Kırmızı Oda'dan ayrılan isim Çukur'da fırtınalar estirecek olan isim kim? Kırmızı Oda'daki başarılı oyunculuğu parmakla gösteriliyordu. İşte detaylar…

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Çukur dizisine bomba transfer! Kırmızı Oda’dan ayrılan isim Çukur’da fırtınalar estirecek! Dengeler değişiyor…

Çukur dizisi kadrosuna yeni bir oyuncunun dahil olacağı haberi heyecanlandırdı. Sosyal media gündeminde çok konuşulan bu gelişmede Kırmızı Oda'da Sadi karakterine hayat veren ve ilgiyle izlenen Ekran Petekkaya'nın Çukur dizisine transfer olduğu yer aldı. Peki Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya Çukur dizisine gerçekten katıldı mı? Hangi bölümde ve ne zaman izlenebilecek. Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

Çukur dizisine bomba transfer! Kırmızı Oda’dan ayrılan isim Çukur’da fırtınalar estirecek! Dengeler değişiyor…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR'DE KONUK OYUNCU OLMUŞTU!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Ali Rıza'nın eski bir dostu olarak giriş yapmış olan Sadi karakteri dizide etkisini göstermişti. Şimdi sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre ise Sadi karakteri Çukur dizisinde boy gösterecek.

Çukur dizisine bomba transfer! Kırmızı Oda’dan ayrılan isim Çukur’da fırtınalar estirecek! Dengeler değişiyor…

Dizinin finalini Mayıs sonuna alan Çukur dizisine Sadi karakteri, 3 bölüm sonra sosyal medya kullanıcılarının iddialarına göre giriş yapacak. Çukur dizisinde Yamaç'ın yanında olacak olan Sadi karakteri aynı zamanda Amca ve Vartolu'nunda tam karşısında olacak.

Çukur dizisine bomba transfer! Kırmızı Oda’dan ayrılan isim Çukur’da fırtınalar estirecek! Dengeler değişiyor…

Sosyal medya kullanıcıları Sadi'nin gelişiyle birlikte "Şimdi Vartolu düşünsün" yorumlarını yaptılar. Yamaç ve Vartolu taraflarını belli etmiş ve mezarda birbirlerine "Hodri meydan" sözlerini kullanmışlardı.