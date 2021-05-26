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Seyircileri üzecek kötü haberler peş peşe aktarılıyor! Final yapanlar kervanına apar topar katıldı! Bu sezon sonu...

Haziran ayına günler kala bazı dizilerin ekranlara veda etmeye başladı. Şu zamana kadar Sefirin Kızı, Arıza, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Ramo, Seni Çok Bekledim, Baraj, Doğduğun Ev Kaderindir ve Hercai dizilerinin final yapması izleyicilerini şok etti. Dün reyting sıralamasında bir süredir kan kaybetmeye devam eden Hekimoğlu dizisi ekranlardaki macerasını sonlandırdı. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. TRT 1, Kanal D, TV8 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon yine pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü hikayesini bitirecek.

26.05.2021 14:25 - Son Güncelleme: 26.05.2021 14:25
Seyircileri üzecek kötü haberler peş peşe aktarılıyor! Final yapanlar kervanına apar topar katıldı! Bu sezon sonu...

Seyircileri üzecek kötü haberler peş peşe aktarılıyor! Final yapanlar kervanına apar topar katıldı! Artık mayıs ayının sonuna geldik. Pek çok dizi ekranlardaki macerasına son verirken pek çoğu da eylül ayında yola devam kararı aldı. Haziran ayına günler kala final kararları kulislerde konuşuluyor. Geçtiğimiz ay dört dizi, bu ay ise 6 dizi ekranlara veda etti. Alınan bu karar ise izleyicilerinde büyük hayal kırıklığı yaşattı. Yeni sezon için devam kararı alan dizilerin yanı sıra bazı diziler teker teker final yapmaya başladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sefirin Kızı, Arıza, Ramo, Seni Çok Bekledim, Baraj, Doğduğun Ev Kaderindir, Hercai ve Benim Adım Melek dizileri yakın zamanda ekranlara veda etti. Mayıs sonu ve haziran aylarından itibaren bazı diziler ekranlardaki macerası bitiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seyircileri üzecek kötü haberler peş peşe aktarılıyor! Final yapanlar kervanına apar topar katıldı! Bu sezon sonu...

FİNAL YAPIYOR

Son duyuruya göre, Kanal D ekranlarında salı günü izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisi dün akşam yayınlanan 51. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti.

Seyircileri üzecek kötü haberler peş peşe aktarılıyor! Final yapanlar kervanına apar topar katıldı! Bu sezon sonu...

NEREDE ÇEKİLİYORDU?

Hekimoğlu dizisinin çekimleri İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilmektedir.

Seyircileri üzecek kötü haberler peş peşe aktarılıyor! Final yapanlar kervanına apar topar katıldı! Bu sezon sonu...

İşte final yapacak diziler;

Seyircileri üzecek kötü haberler peş peşe aktarılıyor! Final yapanlar kervanına apar topar katıldı! Bu sezon sonu...

ÇUKUR

Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Çukur dizisi, en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda final yapacak.