İlk kare geldi isimleri çok anılacak! Senaryosu daha bitmeden imzayı atmıştı! Meğer Esra Bilgiç ve Uğur Güneş yeni sezonda...
Kanunsuz Toprak dizisiyle ilgili merak edilen detaylar yavaş yavaş netlik kazanmaya başlıyor. İlk olarak Bir Zamanlar Çukurova'da sevilen bir karakter olan Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş'in yeni projesi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı. Esra Bilgiç Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği ve yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde adından söz ettirmeye devam edecek. Bilgiç'in dizide hangi karaktere hayat vereceği henüz açıklanmadı.
İlk kare geldi isimleri çok anılacak! Senaryosu daha bitmeden imzayı atmıştı! Meğer Esra Bilgiç ve Uğur Güneş yeni sezonda aynı dizide rol alacak. Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş yeni dizisiyle büyük sükse yaratacak. Ünlü oyuncu Kanunsuz Topraklar dizisiyle yine adından söz ettirecek. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak Kanunsuz Topraklar isimli diziye son olarak Ramo'daki performansıyla çok konuşulan, dizide Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç dahil oldu. Ayrıca pek çok projeden tanıdığımız ünlü oyuncu Arif Diren yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde Teğmen Sezai karakteriyle ekranlarda olacak. Uğur Güneş şimdiden merak edilen dizide Davut karakterine hayat verecek.