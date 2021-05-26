İlk kare geldi isimleri çok anılacak! Senaryosu daha bitmeden imzayı atmıştı! Meğer Esra Bilgiç ve Uğur Güneş yeni sezonda...

Kanunsuz Toprak dizisiyle ilgili merak edilen detaylar yavaş yavaş netlik kazanmaya başlıyor. İlk olarak Bir Zamanlar Çukurova'da sevilen bir karakter olan Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş'in yeni projesi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı. Esra Bilgiç Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği ve yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde adından söz ettirmeye devam edecek. Bilgiç'in dizide hangi karaktere hayat vereceği henüz açıklanmadı.

26.05.2021 06:51 - Son Güncelleme: 26.05.2021 06:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





