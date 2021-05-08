RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Orhan’dan kahreden haber! Akıncı 20. bölüm fragmanı: "Akıncı Bey'i Turhan oğlu Fatih, asla yalnız değilsin!"

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Akıncı, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicilerden tam not aldı. Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın 20. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Orhan'ın "Akıncı Bey'i Turhan oğlu Fatih, asla yalnız değilsin!" sözleri fragmana damga vururken annesiyle karşılaşan Negis'in tepkisi dikkat çekti. İşte sıra dışı öyküsü ve başarılı oyuncu kadrosu ile reyting rekorları kıran Akıncı 20. Bölüm fragmanı…

08.05.2021 01:07 - Son Güncelleme: 08.05.2021 01:07
Orhan’dan kahreden haber! Akıncı 20. bölüm fragmanı: Akıncı Bey'i Turhan oğlu Fatih, asla yalnız değilsin!

Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin paylaştığı Atv'nin sevilen dizisi Akıncı, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Sıra dışı hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, yayınlanan son bölümüyle yine seyirciden tam not aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise nefes kesti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Orhan’dan kahreden haber! Akıncı 20. bölüm fragmanı: Akıncı Bey'i Turhan oğlu Fatih, asla yalnız değilsin!

AKINCI 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar'ın İstanbul'a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenir.

Orhan’dan kahreden haber! Akıncı 20. bölüm fragmanı: Akıncı Bey'i Turhan oğlu Fatih, asla yalnız değilsin!

Nergis'in ise annesinin izini sürerken hiç beklemediği birisi karşısına çıkmıştır; babası Cevdet.

Orhan’dan kahreden haber! Akıncı 20. bölüm fragmanı: Akıncı Bey'i Turhan oğlu Fatih, asla yalnız değilsin!

Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler. Ama bu Nergis'i durdurmayacaktır.

Orhan’dan kahreden haber! Akıncı 20. bölüm fragmanı: Akıncı Bey'i Turhan oğlu Fatih, asla yalnız değilsin!

Kemal bombaların izini sürmektedir. Bu onu Köksal'a götürür. Köksal'ı emniyette olduğunu öğrenen Haritacılar onu kurtarmak harekete geçer.

Orhan’dan kahreden haber! Akıncı 20. bölüm fragmanı: Akıncı Bey'i Turhan oğlu Fatih, asla yalnız değilsin!

Çok sinsi bir plan yapmışlardır. Bu planı bozacak olan da Akıncı'dır.