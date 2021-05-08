Orhan’dan kahreden haber! Akıncı 20. bölüm fragmanı: "Akıncı Bey'i Turhan oğlu Fatih, asla yalnız değilsin!"
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Akıncı, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicilerden tam not aldı. Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın 20. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Orhan'ın "Akıncı Bey'i Turhan oğlu Fatih, asla yalnız değilsin!" sözleri fragmana damga vururken annesiyle karşılaşan Negis'in tepkisi dikkat çekti. İşte sıra dışı öyküsü ve başarılı oyuncu kadrosu ile reyting rekorları kıran Akıncı 20. Bölüm fragmanı…
08.05.2021 01:07
- Son Güncelleme: 08.05.2021 01:07
Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin paylaştığı Atv'nin sevilen dizisi Akıncı, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Sıra dışı hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, yayınlanan son bölümüyle yine seyirciden tam not aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise nefes kesti.