Sevilen dizide beklenmedik veda! Peş peşe ayrılıklar şaşırttı! Ünlü oyuncu aniden...

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev'de izleyicileri şaşırtacak bir veda haberi alındı. Dizide bu hafta Çelebi'nin evinde, başladığı noktaya geri dönmek zorunda kalan Cemre, tüm zorluklara rağmen kızı ve kendisi için mücadelesini sürdürmeye karar verdi. Bu süreçte Ozan, uzaktan Cemre'ye desteğini göstermeye devam etti. Bölüm sonrası izleyiciler Ali karakterine hayat veren Toprak Can Adıgüzel'in ayrılacağını öğrendi.