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Sevilen dizide beklenmedik veda! Peş peşe ayrılıklar şaşırttı! Ünlü oyuncu aniden...

Perşembe günleri Show TV ekranlarında macerasına devam eden Alev Alev dizisinde izleyicileri şaşırtacak bir ayrılık yaşanacak. Son bölümünde heyecanın arşa çıktığı kızı dizide Güneş için Çelebi'nin evine dönmek zorunda kalan Cemre zor anlar yaşarken, Ozan onu yalnız bırakmamak için elinden geleni yaptı. Tüm çıkmazlara rağmen Cemre, Çelebi'den kurtulacağına dair inancını kaybetmezken, mücadelesinden vazgeçmediğini gösterdi. Heyecan dolu olayların ardı sıra yaşandığı diziye Toprak Can Adıgüzel'in vedası çok konuşulacak.

19.03.2021 23:27 - Son Güncelleme: 19.03.2021 23:27
Sevilen dizide beklenmedik veda! Peş peşe ayrılıklar şaşırttı! Ünlü oyuncu aniden...

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev'de izleyicileri şaşırtacak bir veda haberi alındı. Dizide bu hafta Çelebi'nin evinde, başladığı noktaya geri dönmek zorunda kalan Cemre, tüm zorluklara rağmen kızı ve kendisi için mücadelesini sürdürmeye karar verdi. Bu süreçte Ozan, uzaktan Cemre'ye desteğini göstermeye devam etti. Bölüm sonrası izleyiciler Ali karakterine hayat veren Toprak Can Adıgüzel'in ayrılacağını öğrendi.

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Sevilen dizide beklenmedik veda! Peş peşe ayrılıklar şaşırttı! Ünlü oyuncu aniden...

Alev Alev dizisinde yaşanan ayrılık herkesi şaşırtacak. Bir süredir kadroda yer alan ve Ali karakterine hayat veren ünlü oyuncu Toprak Can Adıgüzel'in diziye veda edeceği konuşuluyor.

Sevilen dizide beklenmedik veda! Peş peşe ayrılıklar şaşırttı! Ünlü oyuncu aniden...

CEMRE, MÜCADELESİNDE PES ETMİYOR!

kızı Güneş için Çelebi'nin evine dönmek zorunda kalan Cemre zor anlar yaşarken, Ozan onu yalnız bırakmamak için elinden geleni yaptı.

Sevilen dizide beklenmedik veda! Peş peşe ayrılıklar şaşırttı! Ünlü oyuncu aniden...

Tüm çıkmazlara rağmen Cemre, Çelebi'den kurtulacağına dair inancını kaybetmezken, mücadelesinden vazgeçmediğini gösterdi.

Sevilen dizide beklenmedik veda! Peş peşe ayrılıklar şaşırttı! Ünlü oyuncu aniden...

Çelebi'nin evinde, başladığı noktaya geri dönmek zorunda kalan Cemre, tüm zorluklara rağmen kızı ve kendisi için mücadelesini sürdürmeye karar verdi.