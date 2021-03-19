Sevilen dizide beklenmedik veda! Peş peşe ayrılıklar şaşırttı! Ünlü oyuncu aniden...
Perşembe günleri Show TV ekranlarında macerasına devam eden Alev Alev dizisinde izleyicileri şaşırtacak bir ayrılık yaşanacak. Son bölümünde heyecanın arşa çıktığı kızı dizide Güneş için Çelebi'nin evine dönmek zorunda kalan Cemre zor anlar yaşarken, Ozan onu yalnız bırakmamak için elinden geleni yaptı. Tüm çıkmazlara rağmen Cemre, Çelebi'den kurtulacağına dair inancını kaybetmezken, mücadelesinden vazgeçmediğini gösterdi. Heyecan dolu olayların ardı sıra yaşandığı diziye Toprak Can Adıgüzel'in vedası çok konuşulacak.
19.03.2021 23:27
- Son Güncelleme: 19.03.2021 23:27
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev'de izleyicileri şaşırtacak bir veda haberi alındı. Dizide bu hafta Çelebi'nin evinde, başladığı noktaya geri dönmek zorunda kalan Cemre, tüm zorluklara rağmen kızı ve kendisi için mücadelesini sürdürmeye karar verdi. Bu süreçte Ozan, uzaktan Cemre'ye desteğini göstermeye devam etti. Bölüm sonrası izleyiciler Ali karakterine hayat veren Toprak Can Adıgüzel'in ayrılacağını öğrendi.