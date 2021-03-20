Bu veda seyircileri çok şaşırtacak! Defteri kapanıyor dört sezonluk senaryo bitti son 5 ya da 8 bölümü çekecekler. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi hala çok konuşulan yapımlar arasındaki yer alıyor. Bir süredir dizinin ekranlara veda edeceği söylentileri kulislerde sık sık dolaşıyordu. İddiaların ardından dizinin yapımcı şirketi ve Show TV'den yapılacak açıklama bekleniyordu. Çukur'da Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu final iddiaları karşısında "Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.