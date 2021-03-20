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Bu veda seyircileri çok şaşırtacak! Defteri kapanıyor dört sezonluk senaryo bitti son 5 ya da 8 bölümü çekecekler

Pazartesi günleri ekranlardaki macerasını sürdüren Çukur dizisiyle ilgili flaş bir karar alındı. Yakın zamanda Çukur dizisinin final yapacağı söylentileri izleyicilerin kafasını karıştırmış ve bu konuda yapılacak açıklamaya odaklanılmıştı. Özellikle kulislerde dizinin ekranlara veda edeceği iddiaları bomba etkisi yaratmıştı. Konu hakkında dizinin dikkat çeken isimlerinden birisi olan Aliço rolündeki Rıza Kocaoğlu açıklama yaptı. Rıza Kocaoğlu son bölümleri çektiklerini ifade ederek yeni bir diziymiş gibi senaryo değişimine başladıklarını söyledi. Şimdi izleyiciler kanaldan yapılacak açıklamaya odaklandı.

20.03.2021 19:29 - Son Güncelleme: 20.03.2021 19:29
Bu veda seyircileri çok şaşırtacak! Defteri kapanıyor dört sezonluk senaryo bitti son 5 ya da 8 bölümü çekecekler

Bu veda seyircileri çok şaşırtacak! Defteri kapanıyor dört sezonluk senaryo bitti son 5 ya da 8 bölümü çekecekler. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi hala çok konuşulan yapımlar arasındaki yer alıyor. Bir süredir dizinin ekranlara veda edeceği söylentileri kulislerde sık sık dolaşıyordu. İddiaların ardından dizinin yapımcı şirketi ve Show TV'den yapılacak açıklama bekleniyordu. Çukur'da Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu final iddiaları karşısında "Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

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Bu veda seyircileri çok şaşırtacak! Defteri kapanıyor dört sezonluk senaryo bitti son 5 ya da 8 bölümü çekecekler

FİNAL YAPIYOR

Dizinin Aliço'su olarak bilinen Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceğini resmen açıkladı.

Bu veda seyircileri çok şaşırtacak! Defteri kapanıyor dört sezonluk senaryo bitti son 5 ya da 8 bölümü çekecekler

Rıza Kocaoğlu tarafından yapılan açıklamalarda, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz.

Bu veda seyircileri çok şaşırtacak! Defteri kapanıyor dört sezonluk senaryo bitti son 5 ya da 8 bölümü çekecekler

Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadeleri kullanıldı. Yapılan bu açıklama, 23 Ekim 2017'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin, 3-4 ay sonra final yapacağı anlamına geliyor.

Bu veda seyircileri çok şaşırtacak! Defteri kapanıyor dört sezonluk senaryo bitti son 5 ya da 8 bölümü çekecekler

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Çukur oyuncuları, daha öncelerde yaptıkları bir canlı yayın sırasında, dizinin 125. bölümde sona ereceğini açıklamışlardı.