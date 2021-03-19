Karar verildi fenomen diziden kötü haber! Uyanış Büyük Selçuklu önümüzdeki hafta...
TRT 1 ekranlarında pazartesi günleri izleyicisi tarafından heyecanla takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden kötü haber geldi. Başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili son paylaşılan haber izleyicilerini şaşırttı. Uyanış Büyük Selçuklu'nun gelecek hafta ekranlarda olmayacağı öğrenilirken yaşanılan bu gelişme izleyicileri üzen gelişmelerden birisi oldu. Şimdi izleyiciler dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı günü bekliyor.
19.03.2021 19:26
- Son Güncelleme: 19.03.2021 19:26
Karar verildi fenomen diziden kötü haber! Uyanış Büyük Selçuklu önümüzdeki hafta... Pazartesi günlerinin ilgiyle takip edilen yapımlarından birisi olan Uyanış Büyük Selçuklu izleyiciler tarafından heyecanla izleniyor. Dizinin her bölümünde yaşanan gelişmeler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini üzdü. Son gelişmelere göre Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 22 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olmayacak.