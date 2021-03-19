Karar verildi fenomen diziden kötü haber! Uyanış Büyük Selçuklu önümüzdeki hafta... Pazartesi günlerinin ilgiyle takip edilen yapımlarından birisi olan Uyanış Büyük Selçuklu izleyiciler tarafından heyecanla izleniyor. Dizinin her bölümünde yaşanan gelişmeler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini üzdü. Son gelişmelere göre Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 22 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olmayacak.