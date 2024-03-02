Settar Tanrıöğen 53. bölüm itibariyle... Ahmet Mümtaz Taylan ise dizide bakın neler yapacak!

Kızılcık Şerbeti dizisindeki unutulmaz performansıyla izleyicilerin kalbini kazanan usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu sevenlerini endişelendiriyor. Bir süredir tedavi gören Tanrıöğen'in son durumu hakkında çıkan haberler hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.
Kızılcık Şerbeti'nde büyük bir değişiklik yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen'in sağlık sorunları nedeniyle hastanede bulunması, Abdullah karakterinin yeni bir oyuncu tarafından canlandırılmasına sebep oldu.
53. BÖLÜMDEN İTİBAREN AHMET MÜMTAZ TAYLAN YER ALACAK!
Settar Tanrıöğen'in oynadığı Abdullah Ünal rolünü devralan Taylan'ın, dizinin 53. bölümüyle birlikte karaktere hayat vereceği belirtildi.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın dizinin setinden paylaştığı ilk kare, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.