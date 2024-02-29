Esra Erol’da eşini yüzündeki kılları yüzünden terk etmişti | Büyük aşkta mutlu son: El ele tutuşup stüdyodan ayrıldılar

ATV'de her gün yayınlanan ve reytingleri altüst eden programlardan Esra Erol'da, bu hafta Türkiye'yi hayrete düşüren bir olay ele alındı. Programa karılan Sevil Albahan, eşi Ramazan Albahan'a isyan etti. 13 yıllık eşinin kendisine "Varil, fıçı, kıllı" gibi hakaretler ettiğini söyleyen Sevil Albahan anlattıklarıyla stüdyodaki herkesin yüreğine dokundu. Geçtiğimiz günlerde anlattıklarıyla gündeme bomba gibi düşen Sevil Albahan, bugün 13 yıllık eşi Ramazan Albahan'la barıştı. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o anlar!
ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar adeta akıllara durgunluk verdi.
Programa katılan Azerbaycanlı Sevil Hanım, iki çocuğu için kendisine yıllardır hakaret eden 13 yıllık eşi Ramazan Albahan'a canlı yayında isyan etti.
KOCASINDAN AKILALMAZ HAKARETLER
Hormon tedavisi sonucu yüzünde kıllar çıkan Sevil Hanım, eşinin kendisine "Varil, fıçı, kıllı ve şişman" dediğini söyledi.