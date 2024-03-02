Ekmek Teknesi'nin Lan Jale'si Esin Civangil güzelliğiyle hayran bıraktı! "42 yaşında olduğuna inandıramaz..." 22 yıl sonra şoke etti!

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden biri olan Ekmek Teknesi, 2002 yılında ilk kez ekranlara geldiğinde izleyicileri büyüledi. Fırıncı Nusret ve ailesinin hikayesini anlatan dizi, 5 sezon boyunca milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitledi. Diziye hayat veren isimlerden biri de Esin Civangil'di. Ekmek Teknesi ile oyunculuk kariyerine adım atan Civangil, Lan Jale karakteriyle hafızalara kazındı. Dizide Fırıncı Nusret'in asi kızı Jale'yi canlandıran Civangil, doğal oyunculuğu ve sempatik tavrıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Lan Jale karakteri, dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu. Civangil, bu karakterle komedi yeteneğini de kanıtladı.