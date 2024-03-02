Ekmek Teknesi'nin Lan Jale'si Esin Civangil güzelliğiyle hayran bıraktı! "42 yaşında olduğuna inandıramaz..." 22 yıl sonra şoke etti!

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden biri olan Ekmek Teknesi, 2002 yılında ilk kez ekranlara geldiğinde izleyicileri büyüledi. Fırıncı Nusret ve ailesinin hikayesini anlatan dizi, 5 sezon boyunca milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitledi. Diziye hayat veren isimlerden biri de Esin Civangil'di. Ekmek Teknesi ile oyunculuk kariyerine adım atan Civangil, Lan Jale karakteriyle hafızalara kazındı. Dizide Fırıncı Nusret'in asi kızı Jale'yi canlandıran Civangil, doğal oyunculuğu ve sempatik tavrıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Lan Jale karakteri, dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu. Civangil, bu karakterle komedi yeteneğini de kanıtladı.
Esin Civangil, 1982 Kocaeli İzmit doğumlu ünlü bir Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine Ekmek Teknesi dizisiyle adım atan Civangil, Lan Jale karakteriyle televizyon dünyasında tanındı. Fırıncı Nusret'in kızı Jale olarak izleyicilerle buluşan Civangil, performansıyla büyük beğeni topladı.
Ekmek Teknesi'nin ardından Gönül Hırsızı, Cesaretin Var Mı Aşka, Arka Sıradakiler, Pusat, Mavi Rüya ve Felek Ne Demek gibi önemli projelerde yer aldı. Farklı karakterlere başarıyla hayat veren Civangil, geniş bir hayran kitlesi edindi.
2014 yılında Güzel Köylü dizisinde Gizem Karaca ile başrolü paylaşan Esin Civangil, Kamuran karakteriyle adından sıkça söz ettirdi. Ayrıca, 2008 yılında Kadri'nin Götürdüğü Yere Git adlı filmle sinemaya adım atmıştır.