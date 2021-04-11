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Masterchef hakkında şoke eden gerçek! Şampiyon ne ev ne araba aldı! İşte perde arkası…

Fenomen yarışma Masterchef hakkında şoke eden gerçek gündeme bomba gibi düştü. 2020 sezonun şampiyonu Serhat Doğramacı yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtı ve şampiyon ne ev ne araba aldı. Peki olayın perde arkası ne? Masterchef şampiyonlarına kazandıkları ödül verilmiyor mu? Herkesi oldukça heyecanlandıran ve meraklandıran 2020 Masterchef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın yaptığı açıklamaları haberimizde bulabilirsiniz.

11.04.2021 16:59 - Son Güncelleme: 11.04.2021 16:59
Masterchef hakkında şoke eden gerçek! Şampiyon ne ev ne araba aldı! İşte perde arkası…

Fenomen yarışma Masterchef hakkında şoke eden gerçek gündeme bomba gibi düştü. 2020 sezonun şampiyonu Serhat Doğramacı yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtı ve şampiyon ne ev ne araba aldı. Peki olayın perde arkası ne? Masterchef şampiyonlarına kazandıkları ödül verilmiyor mu? Herkesi oldukça heyecanlandıran ve meraklandıran 2020 Masterchef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın yaptığı açıklamaları haberimizde bulabilirsiniz.

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Masterchef hakkında şoke eden gerçek! Şampiyon ne ev ne araba aldı! İşte perde arkası…

Yer sezonuyla TV8'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen yemek yarışması Masterchef ile ilgili bir bilgi herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını cevaplayan Serhat Doğramacı ödülü almadığını söyleyince herkesi şaşkına çevirdi. Peki konunun perde arkası ne, Serhat Doğramacı Masterchef şampiyonuna verilen ödül ile ilgili neler söyledi, kendisine verilecek olan arabayı almadı mı? İşte ayrıntılar…

Masterchef hakkında şoke eden gerçek! Şampiyon ne ev ne araba aldı! İşte perde arkası…

Masterchef finalini kazanan Serhat Doğramacı geçtiğimiz günlerde sevenlerinin sorduğu soruları yanıtlamak için bir video hazırladı ve şahsına ait kanala yükledi. Kendisine arabayı aldı mı diye soru yöneltilince gerçekler ortaya çıktı.

Masterchef hakkında şoke eden gerçek! Şampiyon ne ev ne araba aldı! İşte perde arkası…

Daha arabayı alması için işlemlerin tamamlanmadığına yer verdi. Finale kaldığı arkadaşı Barbaros ile karşılıklı olarak sonuç açıklanmadan söz verdiklerini açıkladı.

Masterchef hakkında şoke eden gerçek! Şampiyon ne ev ne araba aldı! İşte perde arkası…

ARABAYI BARBAROS İLE BÖLÜŞECEKLER

Arabayı aldıkları zaman beraber bölüşecek oldukları ortaya çıktı. Fakat işlemlerin ortalama olarak bir iki yıl kadar süre sürmesinden dolayı hala arabayı alamadıkları ya da başka bir şey almamış olduklarını dile getirdi.