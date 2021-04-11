Masterchef hakkında şoke eden gerçek! Şampiyon ne ev ne araba aldı! İşte perde arkası…
Fenomen yarışma Masterchef hakkında şoke eden gerçek gündeme bomba gibi düştü. 2020 sezonun şampiyonu Serhat Doğramacı yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtı ve şampiyon ne ev ne araba aldı. Peki olayın perde arkası ne? Masterchef şampiyonlarına kazandıkları ödül verilmiyor mu? Herkesi oldukça heyecanlandıran ve meraklandıran 2020 Masterchef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın yaptığı açıklamaları haberimizde bulabilirsiniz.
Fenomen yarışma Masterchef hakkında şoke eden gerçek gündeme bomba gibi düştü. 2020 sezonun şampiyonu Serhat Doğramacı yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtı ve şampiyon ne ev ne araba aldı. Peki olayın perde arkası ne? Masterchef şampiyonlarına kazandıkları ödül verilmiyor mu? Herkesi oldukça heyecanlandıran ve meraklandıran 2020 Masterchef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın yaptığı açıklamaları haberimizde bulabilirsiniz.
Yer sezonuyla TV8'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen yemek yarışması Masterchef ile ilgili bir bilgi herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını cevaplayan Serhat Doğramacı ödülü almadığını söyleyince herkesi şaşkına çevirdi. Peki konunun perde arkası ne, Serhat Doğramacı Masterchef şampiyonuna verilen ödül ile ilgili neler söyledi, kendisine verilecek olan arabayı almadı mı? İşte ayrıntılar…