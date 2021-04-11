Masterchef hakkında şoke eden gerçek! Şampiyon ne ev ne araba aldı! İşte perde arkası…

Fenomen yarışma Masterchef hakkında şoke eden gerçek gündeme bomba gibi düştü. 2020 sezonun şampiyonu Serhat Doğramacı yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtı ve şampiyon ne ev ne araba aldı. Peki olayın perde arkası ne? Masterchef şampiyonlarına kazandıkları ödül verilmiyor mu? Herkesi oldukça heyecanlandıran ve meraklandıran 2020 Masterchef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın yaptığı açıklamaları haberimizde bulabilirsiniz.