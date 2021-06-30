'Senin kocanın evi yok' sözüyle gündem olan Müge Anlı'ya konuştu! Dr. Osman Büyükşen'in anne ve babasının katili kim?
'Senin kocanın evi yok' sözüyle gündem olan Müge Anlı'ya konuştu! Feryatlarıyla Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Dr. Osman Büyükşen'in anne ve babasının katili kim? Kamuoyunda 'mehir cinayeti' olarak bilinen Necla ve Osman Büyükşen çiftinin katil ya da katilleri aranıyor. Müge Anlı canlı yayınında şoke eden iddialar birbiri ardına geldi. Cinayetin işlendiği evden sağ kurtulan tek kişi olan evi kızı Büşra bildiklerini saklıyor mu? İsmini vermek istemeyen bir izleyici o gün gördüklerini anlattı. İşte sezon finaline yaklaşan Müge Anlı'da bugün yaşananlar...
İddiaya göre alacak davasından dolayı aynı köyde bir başka eve girecek olan saldırgan yanlışlıkla Büyükşen çiftinin evine girdi. Ancak konuyla ilgili açıklama geldi. Beyefendi, Osman Bey ile beraber kendilerinin de ağladıklarını ve ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledikten sonra karakolda bu olayın konuşulduğunu ama kendilerinin öyle bir problemleri olmadıklarını söyledi. Beyefendi, yeğeninin eşi ile tartışması var diye ailesinin yanına geldiğini sonra da geri eşi ile barışıp döndüğünü, hiç öyle olayları olmadığını savunarak bir şey zaten bilse koşup kendisinin anlatacağını dile getirdi. Zaten öyle tefeci olayı olsa hala aynı yerde oturmayacaklarından söz eden beyefendi, kapılarının hep açık olduğunu, aynı zamanda öyle bir borç da olmadığını vurguladı.
Bir başka iddia da ismini vermek istemeyen bir izleyiciden geldi. Büşra e yengesi Betül'ün arasında geçen bir konuşmadan bahseden izleyici Betül'ün, "Bak sakla hiç kimseye söyleme eğer söylersen mahvoluruz" dediğini ve Büşra'nın da, "Biz bunu ne kadar saklayabileceğiz" şeklinde yanıt verdiğinden bahsetti.