Dönüşüyle pabuçları dama atacak! Kuruluş Osman'ın yapımcısıyla anlaştı! Hercai'nin efsane ismi Ebru Şahin meğer...

Ebru Şahin, Hercai dizisinde hayat verdiği Reyyan karakteriyle adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncunun adı bir süredir pek çok yapımla anılıyordu. Nisan ayının sonunda Hercai'nin final yapmasının hemen ardından ünlü oyuncuya çok birçok projeden teklif geldiği öğrenildi. Bir süredir karar verme aşamasında olan Şahin, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman ve Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yapım şirketi olan Bozdağ Film'in yeni projesi için imzayı attı. Ebru Şahin'in Temmuz ya da ağustos ayında sete çıkacak olan Destan dizisiyle tekrar ekranlarda olacağı öğrenildi. Şimdi gözler güzel oyuncunun rol alacağı, Bozdağ Film imzalı Destan dizisine çevrildi.

30.06.2021 16:48 - Son Güncelleme: 30.06.2021 16:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





