Seni Çok Bekledim dizisinde adından söz ettirmişti! Yeni dizisi belli oldu! Başarılı oyunculuğu ile yine çok konuşulacak!

Konusu ve oyuncuları ile sevilen dizi Seni Çok Bekledim 13. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti, oyuncular ise rotalarını çizmeye başladı. Seni Çok Bekledim'de Ayliz karakterine hayat veren ve Özcan Deniz ile başrolü paylaşan İrem Helvacıoğlu final sonrasında yeni proje ile anlaştı bile. Güzel ve başarılı oyuncu yine gönüllere taht kurmaya hazırlanıyor. Peki bu kez hangi dizide yer alacak ve hangi isim ile başrolü paylaşacak? İşte ayrıntılar…