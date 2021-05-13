Seni Çok Bekledim dizisinde adından söz ettirmişti! Yeni dizisi belli oldu! Başarılı oyunculuğu ile yine çok konuşulacak!
Televizyon macerası kısa süren Star TV'nin Seni Çok Bekledim dizisinde adından söz ettiren oyuncunun yeni projesi belli oldu bile. Bir dizi sona ererken yenileri gündeme geliyor ve oyuncuların transfer haberleri de yakından takip ediliyor. Peki Seni Çok Bekledim dizisindeki başarılı oyunculuğu çok konuşulan ve yeni projesinde de hangi rolde yer alacağı merak edilen güzel ismin yeni dizisi hangisi? Seni Çok Bekledim'in Ayliz'i sevenleri ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor, partneri de belli oldu. İşte detaylar…
Televizyon macerası kısa süren Star TV'nin Seni Çok Bekledim dizisinde adından söz ettiren oyuncunun yeni projesi belli oldu bile. Bir dizi sona ererken yenileri gündeme geliyor ve oyuncuların transfer haberleri de yakından takip ediliyor. Peki Seni Çok Bekledim dizisindeki başarılı oyunculuğu çok konuşulan ve yeni projesinde de hangi rolde yer alacağı merak edilen güzel ismin yeni dizisi hangisi? Seni Çok Bekledim'in Ayliz'i sevenleri ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor, partneri de belli oldu. İşte detaylar…
Konusu ve oyuncuları ile sevilen dizi Seni Çok Bekledim 13. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti, oyuncular ise rotalarını çizmeye başladı. Seni Çok Bekledim'de Ayliz karakterine hayat veren ve Özcan Deniz ile başrolü paylaşan İrem Helvacıoğlu final sonrasında yeni proje ile anlaştı bile. Güzel ve başarılı oyuncu yine gönüllere taht kurmaya hazırlanıyor. Peki bu kez hangi dizide yer alacak ve hangi isim ile başrolü paylaşacak? İşte ayrıntılar…