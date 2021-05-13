Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu bakın hangi tarihi dizide oynamış! Meğer Beren Saat ile...

Ahsen Eroğlu Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakteriyle büyük beğeni kazandı. Dizinin sıkı takipçilerinin en sevdiği isimlerden olan Ahsen Eroğlu Menajerimi Ara dizisindeki sempatik tavırlarıyla herkes tarafından seviliyor. Dizideki performansı dillere destan olan güzel oyuncu bir dönem heyecanla izlenen tarihi bir dizide önemli bir karaktere de hayat vermiş. Ahsen Eroğlu 2016-2017 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Beren Saat, Ekin Koç, Metin Akdülger ve Nurgül Yeşilçay gibi ünlü isimlerin rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Meleki karakterini canlandırmıştı.

13.05.2021 19:25 - Son Güncelleme: 13.05.2021 19:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





