Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu bakın hangi tarihi dizide oynamış! Meğer Beren Saat ile...
Ahsen Eroğlu Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakteriyle büyük beğeni kazandı. Dizinin sıkı takipçilerinin en sevdiği isimlerden olan Ahsen Eroğlu Menajerimi Ara dizisindeki sempatik tavırlarıyla herkes tarafından seviliyor. Dizideki performansı dillere destan olan güzel oyuncu bir dönem heyecanla izlenen tarihi bir dizide önemli bir karaktere de hayat vermiş. Ahsen Eroğlu 2016-2017 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Beren Saat, Ekin Koç, Metin Akdülger ve Nurgül Yeşilçay gibi ünlü isimlerin rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Meleki karakterini canlandırmıştı.
Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu bakın hangi tarihi dizide oynamış! Meğer Beren Saat ile... Ahsen Eroğlu, Star TV ekranlarında yayınlanan ve Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun özellikle geçmişte oynadığı diziler dikkat çekti. Ahsen Eroğlu 2016 yılında yardımcı karakter olarak rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Meleki karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.