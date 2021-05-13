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Kırmızı Oda dizisi çalıntı çıktı! Yazar Gönül Demir dava açtı tüm olan biteni anlattı! Meğer kitabının birebir aynısıymış...

Yazar Gönül Demir özel bir telvizyon kanalında yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisi hakkında, 2019 yılında yayımladığı 'Kötü Kadın' romanından uyarlandığını ileri sürerek 'Manevi haklarına tecavüz' edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde kitapla dizi arasındaki bağlantıları anlatan Yazar Gönül Demir, kitabının 90-96 sayfaları arasında geçen son cümle olan 'Kendimi anlatamıyorum' ifadesinin dizide de aynen yer aldığını belirtti.

Sabah
13.05.2021 15:07 - Son Güncelleme: 13.05.2021 15:11
Kırmızı Oda dizisi çalıntı çıktı! Yazar Gönül Demir dava açtı tüm olan biteni anlattı! Meğer kitabının birebir aynısıymış...

Kırmızı Oda dizisi çalıntı çıktı! Dava açan Yazar Gönül Demir tüm olan biteni anlattı!

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Kırmızı Oda dizisi çalıntı çıktı! Yazar Gönül Demir dava açtı tüm olan biteni anlattı! Meğer kitabının birebir aynısıymış...

Yazar Gönül Demir, 2019 yılında 'Kötü Kadın' isimli bir roman yayımladı. Romanda yaşadıklarını hayali kahramanlar üzerine anlattığını belirten Demir, 11 bölümden oluşan romanını izinsiz olarak senaryoya uyarlandığını ifade etti.

Kırmızı Oda dizisi çalıntı çıktı! Yazar Gönül Demir dava açtı tüm olan biteni anlattı! Meğer kitabının birebir aynısıymış...

Konu ile ilgili yetkili ve yapımcıyla görüştüğünü fakat kendilerine senaryonun Gülseren Buğdaycı'nın 'Günahın üç rengi' isimli kitabından uyarlandığını söylediklerini ifade eden yazar Demir, söz konusu kitabı okuduğunu dizinin kitapla alakası olmadığını ileri sürdü.

Kırmızı Oda dizisi çalıntı çıktı! Yazar Gönül Demir dava açtı tüm olan biteni anlattı! Meğer kitabının birebir aynısıymış...

İNTİHAL DAVASI

Dizinin ilk baştan beri kendisine ait kitaptan uyarlanmış olduğunu ifade eden Gönül Demir, dizideki yaşananların milyonlarca kişinin izlediği televizyonda yayınlanmasıyla zor durumda kaldığını, diziyi izleyemediğini ve yaşadıklarını izinsiz olarak kullanarak yapımcı ve kanal sorumlarının 'Manevi haklarına tecavüz' ettiğini iddia etti. Ünlü yazar Gönül Demir'in şikayeti ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırmızı Oda dizisi çalıntı çıktı! Yazar Gönül Demir dava açtı tüm olan biteni anlattı! Meğer kitabının birebir aynısıymış...

DİZİ İLE KİTAP ARASINDAKİ BENZERLİKLER

Şikayet dilekçesinde kitapla dizi arasındaki bağlantıları ise yazar şöyle açıklıyor: 'Dizinin ilk bölümündeki başlangıçta kız, annesine telefonla ulaşamıyor ve eve gittiğinde annesinin intihar etmek üzere olduğunu görüyor. '

Kırmızı Oda dizisi çalıntı çıktı! Yazar Gönül Demir dava açtı tüm olan biteni anlattı! Meğer kitabının birebir aynısıymış...

'Kitabımda kızım tek arkadaşım ve yardımcım ama intiharıma yetişen Serap isimli bir arkadaşımdı. Dizinin başka bir bölümünde kocasının akıl hastası olduğunu söylüyor.'

Kırmızı Oda dizisi çalıntı çıktı! Yazar Gönül Demir dava açtı tüm olan biteni anlattı! Meğer kitabının birebir aynısıymış...

'Kitabımda 90-96 sayfası arasında onun bana yaptıkları ve normal olmadığıma değinmiştim. Sayfanın son scümlesi ise, 'Kendimi anlatamıyorum.' Bu cümle dizide aynen yer alıyor. '