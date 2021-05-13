Kırmızı Oda dizisi çalıntı çıktı! Yazar Gönül Demir dava açtı tüm olan biteni anlattı! Meğer kitabının birebir aynısıymış...
Yazar Gönül Demir özel bir telvizyon kanalında yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisi hakkında, 2019 yılında yayımladığı 'Kötü Kadın' romanından uyarlandığını ileri sürerek 'Manevi haklarına tecavüz' edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde kitapla dizi arasındaki bağlantıları anlatan Yazar Gönül Demir, kitabının 90-96 sayfaları arasında geçen son cümle olan 'Kendimi anlatamıyorum' ifadesinin dizide de aynen yer aldığını belirtti.
13.05.2021 15:07
- Son Güncelleme: 13.05.2021 15:11
İNTİHAL DAVASI
Dizinin ilk baştan beri kendisine ait kitaptan uyarlanmış olduğunu ifade eden Gönül Demir, dizideki yaşananların milyonlarca kişinin izlediği televizyonda yayınlanmasıyla zor durumda kaldığını, diziyi izleyemediğini ve yaşadıklarını izinsiz olarak kullanarak yapımcı ve kanal sorumlarının 'Manevi haklarına tecavüz' ettiğini iddia etti. Ünlü yazar Gönül Demir'in şikayeti ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.