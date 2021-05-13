Kırmızı Oda dizisi çalıntı çıktı! Yazar Gönül Demir dava açtı tüm olan biteni anlattı! Meğer kitabının birebir aynısıymış...

İNTİHAL DAVASI

Dizinin ilk baştan beri kendisine ait kitaptan uyarlanmış olduğunu ifade eden Gönül Demir, dizideki yaşananların milyonlarca kişinin izlediği televizyonda yayınlanmasıyla zor durumda kaldığını, diziyi izleyemediğini ve yaşadıklarını izinsiz olarak kullanarak yapımcı ve kanal sorumlarının 'Manevi haklarına tecavüz' ettiğini iddia etti. Ünlü yazar Gönül Demir'in şikayeti ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.