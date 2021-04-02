Senaryosu bitti ansızın sonlanacak! Dört sezonluk serüveni tamamlanıyor! 2-3 bölüm daha uzatıldı. Dört sezondur heyecanla izlenen Çukur dizisiyle ilgili final kararı verildi. Yakın zamanda Çukur dizisinin final yapacağı söylentileri izleyicilerin kafasını karıştırmış ve bu konuda yapılacak açıklamaya odaklanılmıştı. Özellikle kulislerde dizinin ekranlara veda edeceği iddiaları bomba etkisi yaratmıştı. Konu hakkında dizinin dikkat çeken isimlerinden birisi olan Aliço rolündeki Rıza Kocaoğlu açıklama yaptı. Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı açıklama yapan Rıza Kocaoğlu dizinin mayısta final yapacağını ifade etti.