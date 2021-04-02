Senaryosu bitti ansızın sonlanacak! Dört sezonluk serüveni tamamlanıyor! 2-3 bölüm daha...
İlk olarak 23 Ekim 2017 tarihinde izleyici karşısına çıkan ve dört sezondur macerasına tam gaz devam eden Çukur dizisi ekranlara veda etmek için gün sayıyor. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi hala çok konuşulan yapımlar arasındaki yer alıyor. Bir süredir dizinin ekranlara veda edeceği söylentileri kulislerde sık sık dolaşıyordu. İddiaların ardından dizinin yapımcı şirketi ve Show TV'den yapılacak açıklama bekleniyordu. Çukur'da Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu bir mekan çıkışından muhabirlerin final soruları karşısında "Finali soruyorsanız Mayısın sonunda dizi bitiyor." dedi.
Senaryosu bitti ansızın sonlanacak! Dört sezonluk serüveni tamamlanıyor! 2-3 bölüm daha uzatıldı. Dört sezondur heyecanla izlenen Çukur dizisiyle ilgili final kararı verildi. Yakın zamanda Çukur dizisinin final yapacağı söylentileri izleyicilerin kafasını karıştırmış ve bu konuda yapılacak açıklamaya odaklanılmıştı. Özellikle kulislerde dizinin ekranlara veda edeceği iddiaları bomba etkisi yaratmıştı. Konu hakkında dizinin dikkat çeken isimlerinden birisi olan Aliço rolündeki Rıza Kocaoğlu açıklama yaptı. Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı açıklama yapan Rıza Kocaoğlu dizinin mayısta final yapacağını ifade etti.